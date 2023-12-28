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В России пассажирский самолет сел прямо на замерзшую реку

28 декабря 2023 07:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России пассажирский самолет сел прямо на замерзшую реку
Российский самолет, который сел на замерзшую реку. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В российской Якутии из-за ошибки пилотов пассажирский самолет сел прямо среди замерзшей реки. На борту находились 34 пассажира и четыре члена экипажа.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно о ситуации

Как известно, в Якутии пилоты не справились с управлением пассажирского самолета Ан-24 и посадили его прямо среди замерзшей реки Колима в аэропорту "Зирянка".

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Российский самолет, который сел на замерзшую реку. Фото: росСМИ
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Российский самолет, который сел на замерзшую реку. Фото: росСМИ
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Российский самолет, который сел на замерзшую реку. Фото: росСМИ

"28 декабря 2023 года утром воздушное судно Ан-24, выполнявшее пассажирский рейс по маршруту "Якутск-Зирянка-Среднеколымск-Якутск", при заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и совершило посадку на песчаную косу реки Колима", — говорится в сообщении.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет, но прокуратура уже начала расследование и устанавливает обстоятельства по факту посадки воздушного судна вне взлетно-посадочной полосы.

"По предварительной информации, причиной авиационного происшествия является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна. Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки по указанному факту и координацию деятельности правоохранительных органов", — рассказывают в РФ.

Напомним, 19 декабря из международного аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский самолет Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Он застрял в аэропорту с 24 февраля 2022 года.

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