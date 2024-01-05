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В Японии возросло количество жертв землетрясения, магистрали перекрыты оползнями

5 января 2024 07:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Японии возросло количество жертв землетрясения, магистрали перекрыты оползнями
Разрушена дорога и здание. Фото: Kyodo
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Японии количество погибших в результате мощного землетрясения возросло до 92 человек. Местонахождение 242 жителей неизвестно.

Об этом сообщает Kyodo.

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В Японии на острове Ното в префектуре Исикава произошло сильное землетрясение 1 января. До сих пор продолжаются спасательные работы, людей ищут под завалами и по данным префектуры Исикава уже 92 погибли, а местонахождение 242 японцев считается неизвестным.

В результате цунами и землетрясения в Японии перекрыли более 10 национальных автомагистралей из-за оползней.

Как пишет издание, больше всего жертв в городе Вадзима. Спасатели предполагают, что число погибших будет со временем только расти. Городам Вадзима и Сузу землетрясение нанесло сильные разрушения и сейчас продолжаются ремонтные работы инфраструктуры. Известно, что в спасательной операции и разборе завалов участвует около 4,5 тысячи человек.

Напомним, на западе Японии 1 января, произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла, повлекшее цунами. Такая информация поступила от Геологической службы США и Японского метеорологического агентства.

Добавим, в Японии самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул после приземления в токийском аэропорту Ханеда. Почти 400 находившихся на борту пассажиров и экипаж эвакуировали.

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