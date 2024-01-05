В Японии возросло количество жертв землетрясения, магистрали перекрыты оползнями
В Японии количество погибших в результате мощного землетрясения возросло до 92 человек. Местонахождение 242 жителей неизвестно.
Об этом сообщает Kyodo.
Число жертв землетрясения снова возросло
В Японии на острове Ното в префектуре Исикава произошло сильное землетрясение 1 января. До сих пор продолжаются спасательные работы, людей ищут под завалами и по данным префектуры Исикава уже 92 погибли, а местонахождение 242 японцев считается неизвестным.
В результате цунами и землетрясения в Японии перекрыли более 10 национальных автомагистралей из-за оползней.
Как пишет издание, больше всего жертв в городе Вадзима. Спасатели предполагают, что число погибших будет со временем только расти. Городам Вадзима и Сузу землетрясение нанесло сильные разрушения и сейчас продолжаются ремонтные работы инфраструктуры. Известно, что в спасательной операции и разборе завалов участвует около 4,5 тысячи человек.
Напомним, на западе Японии 1 января, произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла, повлекшее цунами. Такая информация поступила от Геологической службы США и Японского метеорологического агентства.
Добавим, в Японии самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул после приземления в токийском аэропорту Ханеда. Почти 400 находившихся на борту пассажиров и экипаж эвакуировали.
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