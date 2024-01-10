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Стало известно, какую сумму ущерба нанесли миру природные катаклизмы прошлого года

10 января 2024 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стало известно, какую сумму ущерба нанесли миру природные катаклизмы прошлого года
Последствия землетрясения в Турции Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В 2023 году природные катаклизмы нанесли большой ущерб для мира. Речь идет о сумме почти 230 миллиардов евро.

Об этом сообщает немецкая компания по страхованию рисков Munich Re, передает ORF.

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Ущерб от природных катаклизмов в прошлом году

"Munich Re считается крупнейшей перестраховочной компанией в мире. Будучи перестраховщиком, она берет на себя риски страховых компаний и публикует ежегодный баланс глобальных убытков от природных катастроф. Согласно последним данным, опубликованным во вторник, в прошлом году они нанесли общий ущерб на сумму 250 миллиардов долл. (около 228 млрд евро)", — говорится в сообщении.

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Последствия землетрясения в Ваджиме. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Наибольшей природной катастрофой стало землетрясение в приграничном регионе между Сирией и Турцией 6 февраля. В результате него погибли 58 тысяч жителей. К тому же землетрясение нанесло ущерб на сумму около 50 млрд долларов.

Согласно данным Munich Re, это составляет около десятой части общего ущерба.

Всего в прошлом году около 74 тыс. человек погибли из-за стихийных бедствий. Эта цифра больше, чем когда-либо после землетрясения на Гаити в 2010 году.

Немецкая компания по страхованию рисков добавила, что в 2023 году только штормы нанесли ущерб на сумму 76 млрд долларов.

Напомним, на западе Японии 1 января произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла, которое повлекло за собой цунами. Такая информация поступила от Геологической службы США и Японского метеорологического агентства.

Также мы писали, что в Японии количество погибших в результате мощного землетрясения возросло до 92 человек. Местонахождение 242 жителей неизвестно.

Добавим, во Флориде в Соединенных Штатах Америки бушевало мощное торнадо вечером 7 января. В результате стихии удалось избежать жертв и значительных убытков инфраструктуры.

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