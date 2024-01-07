У США вирувало потужне торнадо — відео
У Флориді, що в Сполучених Штатах Америки, вирувало потужне торнадо увечері 7 січня. Внаслідок стихії вдалося уникнути жертв та значних збитків інфраструктури.
Про це повідомляє New York Post.
Торнадо в США 7 січня
Відомо, що смерч у Флориді обірвав лінії електропередач та пошкодив човни, які стояли у Форт-Лодердейлі.
Загалом за даними офіційних осіб, збитки від шторму незначні, а постраждалих немає.
Шторм створив місиво з льоду, снігу та дощу, проходячи через середину Атлантики та північний схід.
Водночас у мережі з'явилися кадри торнадо, який руйнує усе на своєму шляху. Він промчав над водою прямо по пришвартованих яхтах.
Синоптики попереджають про насування на Флориду ще одного потужного шторму.
Нагадаємо, що у столиці Угорщини Будапешті потоп. Річка Дунай вийшла з берегів та затопила набережну. Вода досягла будівлі парламенту.
Також ми писали, що шторм приніс дощ і сильний вітер по всій північній Європі, поваливши дерева та призвівши до повеней на узбережжі Північного моря. Жінка в Бельгії отримала смертельні травми від падіння ялинки, а інше дерево вбило людину в Нідерландах.
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