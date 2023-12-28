Дунай вийшов із берегів. Фото: Reuters

У столиці Угорщини Будапешті потоп. Річка Дунай вийшла з берегів та затопила набережну. Вода досягла будівлі парламенту.

Про це повідомляє Нungary Тoday.

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Будапешт готується до найвищого рівня води. Загалом близько 1200 кілометрів території Угорщини перебувають під загрозою повені.

Рівень води о 10 годині ранку у вівторок становив 636 сантиметрів, а пік близько 680 сантиметрів очікується у четвер вранці. Висота набережної (645 сантиметрів) річка досягне в другій половині дня у вівторок.

За даними мерії, через підвищення рівня води почався вивіз автомобілів, залишених на закритих нижніх набережних, які, як очікується, також будуть затоплені у кількох місцях.

Крім того, річка Раба увечері 24 грудня досягла рівня 365 сантиметрів. У Дьйорі (Західна Угорщина) рівень води в даний час вимірюється на 552 сантиметри вище за перший градус, подальшого значного підвищення не очікується. Рятувальникам довелося евакуювати чотири автомобілі із затопленої автостоянки на вимогу поліції.

На Тисі паводкова хвиля продовжує відступати, гребінь уже покинув внутрішню ділянку річки. Рівень води, як і раніше, вище першого ступеня. Повільне зниження буде порушено підвищенням рівня води, в основному через невеликий приплив на річці Самос (притока Тиси).

Рівень води в Естергомі о 10 годині ранку у вівторок становив 570 сантиметрів.

Нагадаємо, шторм приніс дощ та сильний вітер по всій північній Європі, зваливши дерева та призвів до повеней на узбережжі Північного моря. Жінка в Бельгії зазнала смертельної травми від падіння ялинки, а інше дерево вбило людину в Нідерландах.