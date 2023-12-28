Дунай вышел из берегов. Фото: Reuters

В столице Венгрии Будапеште потоп. Река Дунай вышла из берегов и затопила набережную. Вода достигла здания парламента.

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Об этом сообщает Нungary Тoday.

Наводнение в Будапеште — что известно

Будапешт готовится к самому высокому уровню воды. В целом, около 1200 километров территории Венгрии находятся под угрозой наводнения.

Уровень воды в 10 часов утра во вторник составил 636 сантиметров, а пик около 680 сантиметров ожидается в четверг утром. Высоты набережной (645 сантиметров) река достигнет во второй половине дня во вторник.

По данным мэрии, из-за повышения уровня воды начался вывоз автомобилей, оставленных на закрытых нижних набережных, которые, как ожидается, тоже будут затоплены в нескольких местах.

Кроме того, река Раба вечером 24 декабря достигла уровня 365 сантиметров. В Дьёре (Западная Венгрия) уровень воды в настоящее время измеряется на 552 сантиметра выше первого градуса, дальнейшего значительного повышения не ожидается. Спасателям пришлось эвакуировать четыре автомобиля с затопленной автостоянки по требованию полиции.

На Тисе паводковая волна продолжает отступать, гребень уже покинул внутренний участок реки. Уровень воды по-прежнему выше первой степени. Медленное понижение будет нарушено повышением уровня воды, в основном из-за небольшого прилива на реке Самос (приток Тисы).

Уровень воды в Эстергоме в 10 часов утра во вторник составлял 570 сантиметров.

Напомним, шторм принес дождь и сильный ветер по всей северной Европе, свалив деревья и привел к наводнениям на побережье Северного моря. Женщина в Бельгии получила смертельную травму от падения елки, а другое дерево убило человека в Нидерландах.