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В двух странах Европы произошло сильное наводнение, есть погибшие

23 декабря 2023 14:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В двух странах Европы произошло сильное наводнение, есть погибшие
Наводнение в Гамбурге. Фото: скриншот с видео соцсетей
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Шторм принес дождь и сильный ветер по всей северной Европе, свалив деревья и привел к наводнениям на побережье Северного моря. Женщина в Бельгии получила смертельную травму от падения елки, а другое дерево убило человека в Нидерландах.

Об этом сообщает Voice of America.

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Отмечается, что 20-метровая елка упала на трех человек на рынке в Ауденарде на западе Бельгии, убив 63-летнюю женщину и ранив еще двух человек. Рождественскую ярмарку сразу отменили. Кроме того, женщина, на которую упало дерево в городе Вильп, позже умерла от полученных травм.

"Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что падение деревьев повредило воздушные электрические провода и заблокировало колеи на севере Германии, а также в центральной земле Гессен", — указали в издании.

В Гамбурге река Эльба затопила улицы вокруг рыбного рынка. Власти сообщили, что штормовой всплеск в портовом городе достиг пика в пятницу утром, достигнув высоты 3,3 метра.

Норвежский корабль столкнулся с волной

В Северном море норвежское круизное судно MS Maud временно потеряло подачу электроэнергии после столкновения с опасной волной. Стало известно, что 266 гостей и 131 член экипажа не пострадали и что судно, первоначально направлявшееся в английский порт Тилбери, будет направлено в Германию.

Служба поиска и спасения Дании заявила, что судно может "маневрировать с помощью аварийных систем, а рядом есть два гражданских судна поддержки".

В четверг сильный ветер приостановил авиарейсы в некоторых частях Соединенного Королевства, приостановил движение поездов и шотландских паромов. В British Airways заявили, что ограничения воздушного движения, введенные из-за шторма, повлияли на рейсы между Великобританией и остальной Европой.

Напомним, в Индии в штате Сикким произошли масштабные наводнения. В результате 14 человек погибли, еще 102 считаются пропавшими без вести.

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