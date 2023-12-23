У двох країнах Європи сталася сильна повінь, є загиблі

Повінь у Гамбурзі. Фото: скриншот з відео соцмереж

Шторм приніс дощ і сильний вітер по всій північній Європі, поваливши дерева та призвівши до повеней на узбережжі Північного моря. Жінка в Бельгії отримала смертельні травми від падіння ялинки, а інше дерево вбило людину в Нідерландах.

Про це повідомляє Voice of America.

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Зазначається, що 20-метрова ялинка впала на трьох людей на ринку в Ауденарде на заході Бельгії, убивши 63-річну жінку та поранивши ще двох людей. Різдвяний ярмарок одразу скасували. Крім того, жінка, на яку впало дерево в місті Вільп, пізніше померла від отриманих травм.

"Національний залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що падіння дерев пошкодило повітряні електричні дроти та заблокувало колії переважно на півночі Німеччини, а також у центральній землі Гессен", — вказали у виданні.

У Гамбурзі річка Ельба затопила вулиці навколо міського рибного ринку. Влада повідомила, що штормовий сплеск у портовому місті досяг піку в п’ятницю вранці, досягнувши висоти 3,3 метра.

Норвезький корабель зіткнувся з хвилею

У Північному морі норвезьке круїзне судно MS Maud тимчасово втратило подачу електроенергії після того, як зіткнулося з небезпечною хвилею. Стало відомо, що 266 гостей і 131 член екіпажу не постраждали і що судно, яке спочатку прямувало до англійського порту Тілбері, буде направлено в Німеччину.

Служба пошуку та порятунку Данії заявила, що судно може "маневрувати за допомогою аварійних систем, а поруч є два цивільних судна підтримки".

У четвер сильний вітер призупинив авіарейси в деяких частинах Сполученого Королівства, припинив рух поїздів і шотландських поромів. У British Airways заявили, що обмеження повітряного руху, введені через шторм, вплинули на рейси між Великою Британією та рештою Європи.

Нагадаємо, в Індії в штаті Сіккім сталися масштабні повені. Внаслідок цього 14 людей загинуло, ще 102 вважаються зниклими безвісти.