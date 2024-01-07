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В США бушевало мощное торнадо — видео

7 января 2024 22:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В США бушевало мощное торнадо — видео
Торнадо во Флориде. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Флориде в Соединенных Штатах Америки бушевало мощное торнадо вечером 7 января. В результате стихии удалось избежать жертв и значительных убытков инфраструктуры.

Об этом сообщает New York Post.

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Известно, что смерч во Флориде оборвал линии электропередач и повредил стоящие в Форт-Лодердейле лодки.

В целом по данным официальных лиц, ущерб от шторма незначительный, а пострадавших нет.

Шторм создал месиво из льда, снега и дождя, проходя через середину Атлантики и северо-восток.

В то же время в сети появились кадры торнадо, разрушающего все на своем пути. Он промчался над водой прямо по пришвартованным яхтам.

Синоптики предупреждают о надвигании на Флориду еще одного мощного шторма.

Напомним, что в столице Венгрии в Будапеште потоп. Река Дунай вышла из берегов и затопила набережную. Вода достигла здания парламента.

Также мы писали, что шторм принес дождь и сильный ветер по всей северной Европе, свалив деревья и приведя к наводнениям на побережье Северного моря. Женщина в Бельгии получила смертельную травму от падения елки, а другое дерево убило человека в Нидерландах.

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