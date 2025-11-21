США тиснуть на Україну через мирний план — що відомо

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну, аби вона підписала мирну угоду щодо завершення війни проти Росії. Там погрожують припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у пʼятницю, 21 листопада.

За інформацією джерел, Україна перебуває під найсильнішим тиском з боку США, ніж під час будь-який минулих переговорів. Вашингтон хоче, аби Київ підписав угоду до наступного четверга, 27 листопада.

"Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна за це заплатила", — сказало одне з джерел.

Нагадаємо, ми розповідали, про що йдеться у мирному плані США, який пропонують для врегулювання війни Росії проти України.

Крім того, про план вже висловилися в Москві. Там заявили, що офіційно його не отримували, але до мирних переговорів нібито готові.

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, як проходить робота над мирним планом.