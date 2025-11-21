Відео
США тиснуть на Україну, аби змусити підписати мирну угоду

США тиснуть на Україну, аби змусити підписати мирну угоду

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 16:14
Оновлено: 16:14
США тиснуть на Україну через мирний план — що відомо
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну, аби вона підписала мирну угоду щодо завершення війни проти Росії. Там погрожують припинити обмін розвідувальними  даними та постачання зброї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у пʼятницю, 21 листопада.

Читайте також:

США погрожують Україні через мирний план

За інформацією джерел, Україна перебуває під найсильнішим тиском з боку США, ніж під час будь-який минулих переговорів. Вашингтон хоче, аби Київ підписав угоду до наступного четверга, 27 листопада.

"Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна за це заплатила", — сказало одне з джерел.

Нагадаємо, ми розповідали, про що йдеться у мирному плані США, який пропонують для врегулювання війни Росії проти України.

Крім того, про план вже висловилися в Москві. Там заявили, що офіційно його не отримували, але до мирних переговорів нібито готові.

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, як проходить робота над мирним планом.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
