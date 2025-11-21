США давят на Украину из-за мирного плана — что известно

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Соединенные Штаты Америки давят на Украину, чтобы она подписала мирное соглашение о завершении войны против России. Там угрожают прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в пятницу, 21 ноября.

По информации источников, Украина находится под сильнейшим давлением со стороны США, чем во время любых прошлых переговоров. Вашингтон хочет, чтобы Киев подписал соглашение до следующего четверга, 27 ноября.

"Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина за это заплатила", — сказал один из источников.

Напомним, мы рассказывали, о чем говорится в мирном плане США, который предлагают для урегулирования войны России против Украины.

Кроме того, о плане уже высказались в Москве. Там заявили, что официально его не получали, но к мирным переговорам якобы готовы.

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, как идет работа над мирным планом.