План Трампа: США хотіли отримати контроль над 260 млрд євро активів РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Вашингтон запропонував європейським союзникам розблокувати частину знерухомлених державних коштів Росії і перевести їх під контроль США заради відновлення переговорів між Києвом та Москвою. Натомість європейські партнери рішуче відкинули цей план під час зустрічі в Маямі.

Про це повідомили у Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Шокуюча пропозиція Трампа на зустрічі в Маямі

Минулого тижня в американському Маямі відбулися переговори, які викликали шок у європейських столицях та Києві. Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися з посадовцями з України, Франції, Німеччини, Великої Британії, а також представниками ЄС і НАТО.

Як розповіли виданню Financial Times чотири поінформовані джерела, американська сторона висунула кардинально новий підхід до тиску на Москву і запропонувала розморозити частину російських суверенних активів, заблокованих ще у 2022 році.

Американці запропонували кілька варіантів, як саме можна зняти арешт із російських грошей, щоб перевести їх до цього спецфонду. Головна умова полягала в тому, що весь механізм має повністю контролюватися Сполученими Штатами.

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Один з американських чиновників пояснив журналістам, що долю заморожених активів обговорюють як частину майбутньої мирної угоди. За його словами, поки що точні способи повернення чи витрачання цих грошей досі є предметом дискусій, ідей лунає багато. Водночас українські делегати підтвердили, що американці порушували це питання ще під час попередніх зустрічей.

Європа категорично проти ідеї розморозки російських активів

Європейські учасники переговорів сприйняли план Кушнера та Віткоффа вкрай негативно, він не знайшов жодної підтримки.

"Їм сказали, що цього просто не станеться", — процитувало видання одного з присутніх на зустрічі посадовців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії західні країни заморозили близько 260 мільярдів євро державних активів РФ. Левова частка цієї суми фізично зберігається саме в Європейському Союзі.

Наприкінці минулого року лідери країн ЄС домовилися, що самі базові активи підуть на відбудову України, якщо Кремль відмовиться платити воєнні репарації. Проте багато європейських столиць досі побоюються чіпати основу активів через можливі юридичні наслідки. Будь-яке розморожування чи передача цих коштів потребуватиме згоди з боку всіх 27 членів Євросоюзу.

Та дана пропозиція не нова. Схожа ідея щодо долі російських мільярдів уже фігурувала рік тому в мирному плані адміністрації Трампа з 28 пунктів, але тоді вона теж провалилася.

Паралельно Вашингтон висунув українській владі жорсткі вимоги щодо фінансової прозорості. Американські посадовці запропонували Києву розробити чітку схему того, як витрачатимуться будь-які кошти незалежно від їхнього джерела. США вимагають залучити Світовий банк для впровадження антикорупційних реформ та забезпечення повної підзвітності.

Тим часом у Москві розраховують повернути втрачене через суди. Речник російського президента Дмитро Пєсков в коментарі державним ЗМІ пригрозив міжнародними позовами, заявивши, що Кремль докладе всіх можливих зусиль для повернення вкрадених активів, включно з юридичною роботою та судовим переслідуванням.

Новини.LIVE інформували, що Дональд Трамп знову висловив переконання, що війни в Україні можна було уникнути, поклавши відповідальність за її початок на політику Джо Байдена. За словами американського лідера, його попередник легковажно провокував Москву, не усвідомлюючи наслідків. Крім того, Трамп пояснив, чому уникає називати Володимира Путіна диктатором, зауваживши, що принципово не ображає потенційних партнерів з діалогу, оскільки зосереджений на досягненні домовленостей.

Водночас сенатори від Демократичної та Республіканської партій звернулися до Трампа з офіційною вимогою негайно зупинити продаж російського дизельного пального на світових ринках. Законодавці наполягають на розірванні нещодавніх домовленостей, яких очільник Білого дому досяг із правителем РФ.

У вересні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що заморожені активи РФ мають працювати на оборону вже сьогодні, не очікуючи завершення війни та етапу післявоєнної відбудови.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що ЄС уже розпочав процес спрямування доходів від заморожених активів Росії на допомогу Києву. Хоча механізми використання цих коштів детально пропрацьовуються, для запуску повноцінної процедури конфіскації чи ширшого розподілу все ще потрібне консенсусне рішення всіх 27 держав-членів блоку.