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Сікорський закликав використати російські активи для оборони України

Ua ru
13 вересня 2026 21:43
Репортаж
Глава МЗС Польщі закликав використати російські активи для оборони України
Радослав Сікорський. Фото: кадр із відео Новини.LIVE

Україна та Польща спільно домагатимуться використання заморожених російських активів для підтримки української оборони. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кошти варто спрямувати на допомогу Україні вже зараз, а не чекати завершення війни та подальшої відбудови.

Про це Сікорський заявив у Києві, 13 вересня, під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Використання активів РФ для оборони України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив на заході, що Київ та Варшава працюватимуть над тим, щоб російські активи залишалися недоступними для держави-агресора та були використані для підтримки України. Польський міністр зазначив, що сторони чинитимуть тиск на держави та установи, які утримують ці активи, аби вони не повернулися Росії.

Він також наголосив, що немає необхідності чекати завершення війни та початку масштабної відбудови України. Адже, на його думку, російські кошти доцільно використати для посилення української оборони вже зараз.  Політик пояснює це тим, що подібна практика дозволить Україні краще захищатися від російської агресії та в перспективі зменшити масштаби руйнувань і витрати на відновлення.

Окрім питання російських активів, Київ і Варшава планують спільно працювати над збільшенням міжнародної підтримки України. Радослав Сікорський також додав, що Україна та Польща координуватимуть зусилля в Організації Об’єднаних Націй та на інших міжнародних майданчиках.

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Новини.LIVE писали, що на цій пресконференції глава МЗС Польщі заявив, що не блокуватиме відкриття переговорних кластерів на шляху України до вступу в ЄС. Водночас він застеріг, що відкриття переговорних кластерів не означає швидкого завершення процесу.

Новини.LIVE інформували, що Андрій Сибіга наголосив, що війна дедалі частіше має наслідки за межами України. Це підтверджують і слова очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, який заявляв про прояви російської агресії на території окремих європейських держав.

Польща МЗС Андрій Сибіга активи Радослав Сікорський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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