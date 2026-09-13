Глава МИД Польши призвал использовать российские активы для обороны Украины

Радослав Сикорский. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

Украина и Польша будут совместно добиваться использования замороженных российских активов для поддержки украинной обороны. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что средства следует направить на помощь Украине уже сейчас, а не ждать окончания войны и последующего восстановления.

Об этом Сикорский заявил в Киеве 13 сентября во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Использование активов РФ для обороны Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил на мероприятии, что Киев и Варшава будут работать над тем, чтобы российские активы оставались недоступными для государства-агрессора и были использованы для поддержки Украины. Польский министр отметил, что стороны будут оказывать давление на государства и учреждения, которые удерживают эти активы, чтобы они не вернулись России.

Он также подчеркнул, что нет необходимости ждать окончания войны и начала масштабного восстановления Украины. Ведь, по его мнению, российские средства целесообразно использовать для укрепления украинной обороны уже сейчас. Политик объясняет это тем, что подобная практика позволит Украине лучше защищаться от российской агрессии и в перспективе уменьшить масштабы разрушений и расходы на восстановление.

Помимо вопроса о российских активах, Киев и Варшава планируют совместно работать над увеличением международной поддержки Украины. Радослав Сикорский также добавил, что Украина и Польша будут координировать усилия в Организации Объединенных Наций и на других международных площадках.

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Новини.LIVE писали, что на этой пресс-конференции глава МИД Польши заявил, что не будет блокировать открытие переговорных кластеров на пути Украины к вступлению в ЕС. В то же время он предупредил, что открытие переговорных кластеров не означает быстрого завершения процесса.

Новини.LIVE сообщали, что Андрей Сибига подчеркнул, что война всё чаще имеет последствия за пределами Украины. Это подтверждают и слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявлял о проявлениях российской агрессии на территории отдельных европейских государств.