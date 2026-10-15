План Трампа: США хотели получить контроль над активами РФ на сумму 260 млрд евро

Кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Вашингтон предложил европейским союзникам разблокировать часть замороженных государственных средств России и передать их под контроль США с целью возобновления переговоров между Киевом и Москвой. Однако европейские партнеры решительно отвергли этот план во время встречи в Майами.

Об этом сообщила Financial Times, передает Новини.LIVE.

Реклама

Шокирующее предложение Трампа на встрече в Майами

На прошлой неделе в американском Майами состоялись переговоры, которые вызвали шок в европейских столицах и Киеве. Специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с официальными лицами из Украины, Франции, Германии, Великобритании, а также с представителями ЕС и НАТО.

Как рассказали изданию Financial Times четыре осведомлённых источника, американская сторона выдвинула кардинально новый подход к давлению на Москву и предложила разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных ещё в 2022 году.

Американцы предложили несколько вариантов, как именно можно снять арест с российских денег, чтобы перевести их в этот спецфонд. Главное условие заключалось в том, что весь механизм должен полностью контролироваться Соединёнными Штатами.

Читайте также:

Один из американских чиновников пояснил журналистам, что судьба замороженных активов обсуждается как часть будущего мирного соглашения. По его словам, пока точные способы возврата или расходования этих денег остаются предметом дискуссий, идей высказывается много. В то же время украинские делегаты подтвердили, что американцы поднимали этот вопрос ещё во время предыдущих встреч.

Европа категорически против идеи размораживания российских активов

Европейские участники переговоров восприняли план Кушнера и Виткоффа крайне негативно, он не нашел никакой поддержки.

"Им сказали, что этого просто не произойдет", — процитировало издание одного из присутствовавших на встрече чиновников.

После начала полномасштабного вторжения Россиизападные страны заморозили около 260 миллиардов евро государственных активов РФ. Львиная доля этой суммы физически хранится именно в Европейском Союзе.

В конце прошлого года лидеры стран ЕС договорились, что самые основные активы пойдут на восстановление Украины, если Кремль откажется платить военные репарации. Однако многие европейские столицы до сих пор опасаются трогать основную часть активов из-за возможных юридических последствий. Любое размораживание или передача этих средств потребует согласия со стороны всех 27 членов Евросоюза.

Но данное предложение не ново. Подобная идея относительно судьбы российских миллиардов уже фигурировала год назад в мирном плане администрации Трампа из 28 пунктов, но тогда она тоже провалилась.

Параллельно Вашингтон выдвинул украинским властям жесткие требования относительно финансовой прозрачности. Американские чиновники предложили Киеву разработать четкую схему того, как будут расходоваться любые средства независимо от их источника. США требуют привлечь Всемирный банк для внедрения антикоррупционных реформ и обеспечения полной подотчетности.

Между тем в Москве рассчитывают вернуть утраченное через суды. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии государственным СМИ пригрозил международными исками, заявив, что Кремль приложит все возможные усилия для возврата похищенных активов, включая юридическую работу и судебное преследование.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп вновь выразил убеждение, что войны в Украине можно было избежать, возложив ответственность за её начало на политику Джо Байдена. По словам американского лидера, его предшественник легкомысленно провоцировал Москву, не осознавая последствий. Кроме того, Трамп объяснил, почему избегает называть Владимира Путина диктатором, отметив, что принципиально не оскорбляет потенциальных партнеров по диалогу, поскольку сосредоточен на достижении договоренностей.

В то же время сенаторы от Демократической и Республиканской партий обратились к Трампу с официальным требованием немедленно прекратить продажу российского дизельного топлива на мировых рынках. Законодатели настаивают на расторжении недавних договоренностей, которых глава Белого дома достиг с правителем РФ.

В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что замороженные активы РФ должны работать на оборону уже сегодня, не дожидаясь окончания войны и этапа послевоенного восстановления.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила, что ЕС уже начал процесс направления доходов от замороженных активов России на помощь Киеву. Хотя механизмы использования этих средств детально прорабатываются, для запуска полноценной процедуры конфискации или более широкого распределения по-прежнему требуется консенсусное решение всех 27 государств-членов блока.