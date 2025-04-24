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США підтвердили підтримку суверенітету й миру України та Росії

24 квітня 2025 07:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
США та Україна готують економічну угоду — підсумки переговорів у Вашингтоні
Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Leah Millis
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Вашингтоні у середу, 23 квітня, відбулася зустріч Міністра фінансів США Скотта Бессента з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та українським міністром фінансів Сергієм Марченком. Під час переговорів американська сторона підтвердила свою непохитну підтримку суверенітету України та висловила зацікавленість у досягненні тривалого миру, що забезпечить стабільне майбутнє для українського та російського народів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США

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Підсумки зустрічі у Вашингтоні

Скотт Бессент наголосив на важливості економічного партнерства між двома державами. За словами американського посадовця, завершення переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною є пріоритетним завданням.

"Держсекретар Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та підкреслив прагнення Сполучених Штатів забезпечити тривалий і міцний мир для народів як України, так і Росії", — йдеться у повідомленні пресслужби

Сторони домовилися активізувати роботу над фіналізацією угоди, яка має закласти основу для поглиблення двосторонніх економічних зв’язків і підтримки економічної відбудови України.

Нагадаємо, Україна нещодавно отримала від адміністрації Дональда Трампа проєкт мирної угоди. Серед одних з пунктів мирної угоди є обов'язок України підписати економічну угоду із США про співробітництво у сфері видобутку копалин.

Тим часом дежсекретар США Марко Рубіо жорстко висловився щодо наслідків для України у разі непокори та відмови від мирної угоди. 

Натомість вчора, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися зустріч глав МЗС кількох країн щодо мирного плану, проте, вона зірвалася. Формат зустрічі переформатували, глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про ключові теми

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