США та Україна готують економічну угоду — підсумки переговорів у Вашингтоні

США підтвердили підтримку суверенітету й миру України та Росії
У Вашингтоні у середу, 23 квітня, відбулася зустріч Міністра фінансів США Скотта Бессента з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та українським міністром фінансів Сергієм Марченком. Під час переговорів американська сторона підтвердила свою непохитну підтримку суверенітету України та висловила зацікавленість у досягненні тривалого миру, що забезпечить стабільне майбутнє для українського та російського народів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.
Підсумки зустрічі у Вашингтоні
Скотт Бессент наголосив на важливості економічного партнерства між двома державами. За словами американського посадовця, завершення переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною є пріоритетним завданням.
"Держсекретар Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та підкреслив прагнення Сполучених Штатів забезпечити тривалий і міцний мир для народів як України, так і Росії", — йдеться у повідомленні пресслужби
Сторони домовилися активізувати роботу над фіналізацією угоди, яка має закласти основу для поглиблення двосторонніх економічних зв’язків і підтримки економічної відбудови України.
Нагадаємо, Україна нещодавно отримала від адміністрації Дональда Трампа проєкт мирної угоди. Серед одних з пунктів мирної угоди є обов'язок України підписати економічну угоду із США про співробітництво у сфері видобутку копалин.
Тим часом дежсекретар США Марко Рубіо жорстко висловився щодо наслідків для України у разі непокори та відмови від мирної угоди.
Натомість вчора, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися зустріч глав МЗС кількох країн щодо мирного плану, проте, вона зірвалася. Формат зустрічі переформатували, глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про ключові теми.
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