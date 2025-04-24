США и Украина готовят экономическое соглашение — итоги переговоров в Вашингтоне

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Leah Millis

В Вашингтоне в среду, 23 апреля, состоялась встреча Министра финансов США Скотта Бессента с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским министром финансов Сергеем Марченко. Во время переговоров американская сторона подтвердила свою непоколебимую поддержку суверенитета Украины и выразила заинтересованность в достижении длительного мира, который обеспечит стабильное будущее для украинского и российского народов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

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Скотт Бессент отметил важность экономического партнерства между двумя государствами. По словам американского чиновника, завершение переговоров и подписание соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной является приоритетной задачей.

"Госсекретарь Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул стремление Соединенных Штатов обеспечить длительный и прочный мир для народов как Украины, так и России", — говорится в сообщении пресс-службы

Стороны договорились активизировать работу над финализацией соглашения, которое должно заложить основу для углубления двусторонних экономических связей и поддержки экономического восстановления Украины.

Напомним, Украина недавно получила от администрации Дональда Трампа проект мирного соглашения. Среди одних из пунктов мирного соглашения есть обязанность Украины подписать экономическое соглашение с США о сотрудничестве в сфере добычи ископаемых.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио жестко высказался о последствиях для Украины в случае неповиновения и отказа от мирного соглашения.

Зато вчера, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться встреча глав МИД нескольких стран по мирному плану, однако она сорвалась. Формат встречи переформатировали, глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о ключевых темах.