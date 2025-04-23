Українська делегація провела переговори у Лондоні — Сибіга розповів деталі

Переговори у Лондоні. Фото: x.com/andrii_sybiha

Українська делегація у Лондоні у середу, 23 квітня, провела переговори з колегами з Великої Британії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів Америки. Зустрічі допомогли скоординувати позиції, підтвердити рішучу відданість тривалому миру та безпеці не лише в Україні, а в усій Європі та трансатлантичному просторі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

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Зустрічі у Лондоні

Сибіга розповів, що разом з керівником ОП Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим провели день активної дипломатичної роботи в Лондоні.

Переговори у Лондоні. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Ми мали три важливі зустрічі: двосторонню з міністрами закордонних справ та оборони Великої Британії Девідом Ламмі та Джоном Гілі, багатосторонню з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії Джонатаном Пауеллом, Франції Еммануелем Бонном і Німеччини Єнсом Пльотнером, а також зустріч зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом", — повідомив Сибіга.

За його словами, зустріч з британськими колегами була присвячена шляху до миру та реалізації 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією.

Українська делегація провела також змістовну розмову з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини, у розвиток попередніх дипломатичних зусиль в Парижі.

"Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Президента США Дональда Трампа та нашу готовність рухатися вперед до всеосяжного, справедливого і стійкого миру. Ми продовжимо наш регулярний діалог", — наголосив Сибіга.

Зустріч зі спецпредставником США

Сибіга, Єрмак та Умєров зустрілися також зі спеціальним представником США генералом Кітом Келлогом. Сторони обговорили шляхи миру.

Переговори у Лондоні. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава МЗС наголосив, що Україна, як ніхто інший у світі, прагне припинення війни.

"Я дякую моєму колезі Девіду Ламмі та Сполученому Королівству за гостинність та лідерство. Сьогоднішні зустрічі допомогли скоординувати позиції та підтвердити нашу рішучу відданість тривалому миру та безпеці не лише в Україні, але й в усій Європі та трансатлантичному просторі", — додав Сибіга.

Допис Сибіга. Фото: скриншот

Допис Сибіга. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі заявив, що у Лондоні тривала робота, аби припинити війну та забезпечити справедливий і міцний мир.

Крім того, Єрмак розповів деталі про зустріч з Келлогом. Сторони домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти.