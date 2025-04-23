Украинская делегация провела переговоры в Лондоне — Сибига рассказал детали

Переговоры в Лондоне. Фото: x.com/andrii_sybiha

Украинская делегация в Лондоне в среду, 23 апреля, провела переговоры с коллегами из Великобритании, Германии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Встречи помогли скоординировать позиции, подтвердить решительную приверженность длительному миру и безопасности не только в Украине, а во всей Европе и трансатлантическом пространстве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Встречи в Лондоне

Сибига рассказал, что вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым провели день активной дипломатической работы в Лондоне.

Переговоры в Лондоне. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Мы имели три важные встречи: двустороннюю с министрами иностранных дел и обороны Великобритании Дэвидом Ламми и Джоном Гили, многостороннюю с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики Великобритании Джонатаном Пауэллом, Франции Эммануэлем Бонном и Германии Йенсом Пльотнером, а также встречу со специальным представителем США генералом Китом Келлогом", — сообщил Сибига.

По его словам, встреча с британскими коллегами была посвящена пути к миру и реализации 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией.

Украинская делегация провела также содержательный разговор с представителями Великобритании, Франции и Германии, в развитие предыдущих дипломатических усилий в Париже.

"Мы подтвердили приверженность Украины мирным усилиям при лидерстве Президента США Дональда Трампа и нашу готовность двигаться вперед к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. Мы продолжим наш регулярный диалог", — подчеркнул Сибига.

Встреча со спецпредставителем США

Сибига, Ермак и Умеров встретились также со специальным представителем США генералом Китом Келлогом. Стороны обсудили пути мира.

Переговоры в Лондоне. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава МИД подчеркнул, что Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны.

"Я благодарю моего коллегу Дэвида Ламми и Соединенное Королевство за гостеприимство и лидерство. Сегодняшние встречи помогли скоординировать позиции и подтвердить нашу решительную приверженность длительному миру и безопасности не только в Украине, но и во всей Европе и трансатлантическом пространстве", — добавил Сибига.

Пост Сибига. Фото: скриншот

Пост Сибига. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что в Лондоне продолжалась работа, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и прочный мир.

Кроме того, Ермак рассказал детали о встрече с Келлогом. Стороны договорились продолжать диалог и регулярные контакты.