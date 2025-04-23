Переговори у Лондоні — українська делегація зустрілась з Келлогом

Українська делегація на зустрічі з Кітом Келлогом у Лондоні. Фото: t.me/ermaka2022

Українська делегація 23 квітня зустрілась у Лондоні зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом. Вони поговорили про припинення вогню та перемир'я.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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Єрмак розповів, що українська делегація донесла Кіту Келлогу свою позицію та наголосила, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Також представники України висловили сподівання, що їхня позиція відповідає баченню лідера США Дональда Трампа.

Андрій Єрмак з Кітом Келлогом в Лондоні. Фото: t.me/ermaka2022

"Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності", — йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента також зазначив, що сторони домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, Андрій Єрмак розкрив деталі зустрічі з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих".

Крім того, у Франції зробили різку заяву про пропозицію Венса Україні віддати Росії окуповані території.