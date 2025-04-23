Територіальні поступки України — у Франції розкритикували Венса

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Європейські країни вимагатимуть повагу до територіальної цілісності України в будь-якій мирній угоді. Лідери Європи критикують США за пропозицію поступок Києву.

Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву офісу президента Франції Емманюеля Макрона.

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"Територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", — заявили в офісі президента Франції.

Така заява стала відповіддю канцелярії Емманюеля Макрона на нещодавно заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса з приводу того, "Україні варто відмовитись від частини своїх окупованих територій на користь Росії".

Нагадаємо, раніше Венс пригрозив Україні у разі відмови від мирного плану. За його словами, США очікують конструктивної відповіді від обох сторін.

Крім того, віцепрезидент США озвучив нову ідею щодо завершення війни в Україні. Він пропонує заморозити конфлікт поблизу нинішньої лінії фронту та не тільки.