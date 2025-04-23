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У Макрона сделали заявление о территориальных уступках Украины

23 апреля 2025 19:31
Карина Приходько - Редактор
Территориальные уступки Украины — во Франции раскритиковали Вэнса
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Карина Приходько - Редактор

Европейские страны будут требовать уважение к территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении. Лидеры Европы критикуют США за предложение уступок Киеву.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление офиса президента Франции Эмманюэля Макрона.

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"Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень сильными требованиями для европейцев", — заявили в офисе президента Франции.

Такое заявление стало ответом канцелярии Эммануэля Макрона на недавно заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу того, "Украине стоит отказаться от части своих оккупированных территорий в пользу России".

Напомним, ранее Вэнс пригрозил Украине в случае отказа от мирного плана. По его словам, США ожидают конструктивного ответа от обеих сторон.

Кроме того, вице-президент США озвучил новую идею по завершению войны в Украине. Он предлагает заморозить конфликт вблизи нынешней линии фронта и не только.

США Франция переговоры оккупация война в Украине Джей Ди Вэнс
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