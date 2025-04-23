Территориальные уступки Украины — во Франции раскритиковали Вэнса

У Макрона сделали заявление о территориальных уступках Украины
Европейские страны будут требовать уважение к территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении. Лидеры Европы критикуют США за предложение уступок Киеву.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление офиса президента Франции Эмманюэля Макрона.
Реакция Франции на предложения территориальных уступок для Украины
"Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень сильными требованиями для европейцев", — заявили в офисе президента Франции.
Такое заявление стало ответом канцелярии Эммануэля Макрона на недавно заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу того, "Украине стоит отказаться от части своих оккупированных территорий в пользу России".
Напомним, ранее Вэнс пригрозил Украине в случае отказа от мирного плана. По его словам, США ожидают конструктивного ответа от обеих сторон.
Кроме того, вице-президент США озвучил новую идею по завершению войны в Украине. Он предлагает заморозить конфликт вблизи нынешней линии фронта и не только.
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