Территориальные уступки Украины — во Франции раскритиковали Вэнса

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Европейские страны будут требовать уважение к территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении. Лидеры Европы критикуют США за предложение уступок Киеву.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление офиса президента Франции Эмманюэля Макрона.

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"Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень сильными требованиями для европейцев", — заявили в офисе президента Франции.

Такое заявление стало ответом канцелярии Эммануэля Макрона на недавно заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу того, "Украине стоит отказаться от части своих оккупированных территорий в пользу России".

Напомним, ранее Вэнс пригрозил Украине в случае отказа от мирного плана. По его словам, США ожидают конструктивного ответа от обеих сторон.

Кроме того, вице-президент США озвучил новую идею по завершению войны в Украине. Он предлагает заморозить конфликт вблизи нынешней линии фронта и не только.