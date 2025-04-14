Територіальні поступки України - коментар Джемілєва - новини

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв

Заяви американської адміністрації Дональда Трампа щодо ймовірності територіальних поступок України викликають тривогу. Проте надихає тверда позиція Президента Зеленського у цьому питанні та прихильність світової спільноти.

Про це Новини.LIVE сказав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

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Політик згадав недавнє інтерв’ю радника Трампа Стівена Віткоффа, де той говорив про перспективи зупинення війни. Зокрема, він згадав, що Росія наполягає на визнанні окупованих частин Луганщини, Донеччини і півострова Крим.

Джемілєв розповідає про роздуми Віткоффа, мовляв, це справді російськомовні регіони, де були проведені референдуми і де більшість проголосовувала за те, щоби бути у складі РФ. Мовляв, якщо це питання буде вирішене позитивно, перспективи досягнення миру будуть пришвидшуватися.

"В останні роки не бачив таких тупих тз дипломатів. Якщо ти дипломат, ти що не знаєш, не читав устав ООН, де говориться про недоторканість державних кордонів. Або багаточисельні резолюції Генасамблеї ООН, які говорять, що це незаконно", — відреагував Джемілєв.

Тому, за його словами, такі заяви звісно що викликають тривогу.

"Але надихає, що майже вся світова спільнота на нашому боці, є тверда позиція Президента Зеленського, де він чітко говорить, що жодних територіальних поступок не буде", — підсумував Джемілєв.

Нагадаємо, за словами командувача ВМС України Олексія Неїжпапи, слід розбиратися, як Росії вдалося здійснити наступальну операцію з боку анексованого Криму у лютому 2022 року.

