У Раді закликали відкликати спецпосланця Трампа через заяви про референдуми

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив про необхідність відкликання спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа після його скандального інтерв’ю. Там американський політик озвучив тези російської пропаганди про нібито "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це Мережко сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Читайте також:

Мережко висловився щодо заяви Віткоффа про референдуми

На думку нардепа, Віткофф у своєму інтерв’ю фактично ретранслює наративи Кремля, просуваючи їх на міжнародному рівні, що викликає глибоке занепокоєння. Мережко також зауважив, що заяви Віткоффа є небезпечними саме тому, що він стверджує — мовляв, висловлює точку зору Трампа.

"Він ретранслює російську пропаганду. І у мене питання, ким він є? Він посланець Трампа чи, може, він посланець Путіна? У мене немає відповіді на це запитання. Як це пояснити? Я вважаю, що найгірше в цій ситуації, найнебезпечніше те, що пан Віткофф у цьому інтерв’ю каже, що "я представляю інтереси Трампа, я висловлюю його точку зору", — заявив Мережко.

За словами депутата, спецпосланець повинен бути відкликаний зі своєї посади, оскільки його риторика суперечить міжнародному праву та позиції цивілізованого світу щодо суверенітету України.

Нардеп сподівається, що радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц та державний секретар Марко Рубіо не поділяють таких позицій, і ця ситуація є радше прикрим винятком.

Що сказав Стів Віткофф про референдуми

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф у розмові з одіозним ведучим Такером Карлсоном заявив, що "найбільша проблема у війні в Україні — це чотири регіони, де проводилися референдуми".

При цьому він згадував Крим, Донбас, Луганськ та "ще два" регіони, називаючи їх "російськомовними" та стверджуючи, що нібито більшість людей там хотіли приєднатися до Росії.

Нагадаємо, раніше Стів Віткофф завив, що, на його думку, Росія бажає миру і не буде нападати на Європу.

Кілька днів тому у Конгресі США представили резолюцію про окуповані території України.

Тим часом Володимир Путін підписав указ, яким вимагає виселити українців з російських територій, які проживають там без необхідних документів та дозволів — до переліку входять й окуповані росіянами українські території.