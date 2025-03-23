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Віткофф озвучив очікування США від переговорів з РФ в Ер-Ріяді

23 березня 2025 22:40
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори США та РФ у Суадівській Аравії — Віткофф заявив, що Путін хоче миру
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін прагне миру та не хоче захоплювати інші країни Європи. Такі тривоги є радше теоретичними, а не реальними загрозами.

Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф в ефірі телеканалу Fox News.

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Віткофф зазначив, що 24 березня в Ер-Ріяді можуть відбутися значущі зрушення, зокрема у питанні припинення бойових дій у Чорному морі. На його думку, це може стати кроком до мирного врегулювання.

"Я відчуваю, що Путін хоче миру", — сказав він.

Американський посланник також прокоментував побоювання європейських країн щодо можливого вторгнення РФ до інших держав після війни в Україні. На його переконання, ці занепокоєння є радше теоретичними, ніж реальними загрозами.

"Я не вбачаю бажання Путіна завоювати всю Європу. Це зовсім інша ситуація, ніж під час Другої світової війни. Тоді не існувало НАТО", — заявив Віткофф.

За його словами, головне завдання зараз — припиненити війну та вбивства. Він також наголосив, що саме ця мета є пріоритетом адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 23 березня проходять перемовини між українською та американською делегаціями. Вони відбуваються напередодні зустрічі представників США з російською стороною, яка запланована на 24 березня.

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