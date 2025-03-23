Переговори США та РФ у Суадівській Аравії — Віткофф заявив, що Путін хоче миру

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін прагне миру та не хоче захоплювати інші країни Європи. Такі тривоги є радше теоретичними, а не реальними загрозами.

Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф в ефірі телеканалу Fox News.

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Whatever the Russians did to Witkoff, they now own him for life.



The crown jewel of Russian disinformation narratives, namely "Ukraine isnt a real country" is now being pushed by Trump's inner circle.



Reminder, Ukraine is much older than Russia.

pic.twitter.com/j5qcCNovJ4 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 23, 2025

У США вважають, що Путін хоче миру

Віткофф зазначив, що 24 березня в Ер-Ріяді можуть відбутися значущі зрушення, зокрема у питанні припинення бойових дій у Чорному морі. На його думку, це може стати кроком до мирного врегулювання.

"Я відчуваю, що Путін хоче миру", — сказав він.

Американський посланник також прокоментував побоювання європейських країн щодо можливого вторгнення РФ до інших держав після війни в Україні. На його переконання, ці занепокоєння є радше теоретичними, ніж реальними загрозами.

"Я не вбачаю бажання Путіна завоювати всю Європу. Це зовсім інша ситуація, ніж під час Другої світової війни. Тоді не існувало НАТО", — заявив Віткофф.

За його словами, головне завдання зараз — припиненити війну та вбивства. Він також наголосив, що саме ця мета є пріоритетом адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 23 березня проходять перемовини між українською та американською делегаціями. Вони відбуваються напередодні зустрічі представників США з російською стороною, яка запланована на 24 березня.