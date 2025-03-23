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Уиткофф озвучил ожидания США от переговоров с РФ в Эр-Рияде

23 марта 2025 22:40
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговоры США и РФ в Суадовской Аравии — Уиткофф заявил, что Путин хочет мира
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российский диктатор Владимир Путин стремится к миру и не хочет захватывать другие страны Европы. Такие тревоги являются скорее теоретическими, а не реальными угрозами.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

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Уиткофф отметил, что 24 марта в Эр-Рияде могут произойти значимые сдвиги, в частности в вопросе прекращения боевых действий в Черном море. По его мнению, это может стать шагом к мирному урегулированию.

"Я чувствую, что Путин хочет мира", — сказал он.

Американский посланник также прокомментировал опасения европейских стран относительно возможного вторжения РФ в другие государства после войны в Украине. По его убеждению, эти беспокойства являются скорее теоретическими, чем реальными угрозами.

"Я не вижу желания Путина завоевать всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны. Тогда не существовало НАТО", — заявил Уиткофф.

По его словам, главная задача сейчас—- прекратить войну и убийства. Он также отметил, что именно эта цель является приоритетом администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, в Саудовской Аравии 23 марта проходят переговоры между украинской и американской делегациями. Они происходят накануне встречи представителей США с российской стороной, которая запланирована на 24 марта.

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