Специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин стремится к миру и не хочет захватывать другие страны Европы. Такие тревоги являются скорее теоретическими, а не реальными угрозами.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Читайте также:

Что бы русские ни сделали с Виткоффом, теперь он принадлежит им пожизненно.



Жемчужина российских дезинформационных нарративов, а именно "Украина не настоящая страна", теперь проталкивается ближайшим окружением Трампа.



Напомним, Украина намного старше России.

pic.twitter.com/j5qcCNovJ4 - Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 23 марта 2025 г.

В США считают, что Путин хочет мира

Уиткофф отметил, что 24 марта в Эр-Рияде могут произойти значимые сдвиги, в частности в вопросе прекращения боевых действий в Черном море. По его мнению, это может стать шагом к мирному урегулированию.

"Я чувствую, что Путин хочет мира", — сказал он.

Американский посланник также прокомментировал опасения европейских стран относительно возможного вторжения РФ в другие государства после войны в Украине. По его убеждению, эти беспокойства являются скорее теоретическими, чем реальными угрозами.

"Я не вижу желания Путина завоевать всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны. Тогда не существовало НАТО", — заявил Уиткофф.

По его словам, главная задача сейчас—- прекратить войну и убийства. Он также отметил, что именно эта цель является приоритетом администрации президента США Дональда Трампа.

Напомним, в Саудовской Аравии 23 марта проходят переговоры между украинской и американской делегациями. Они происходят накануне встречи представителей США с российской стороной, которая запланирована на 24 марта.