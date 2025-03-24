В Раде призвали отозвать спецпосланника Трампа из-за заявлений о референдумах

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил о необходимости отзыва специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа после его скандального интервью. Там американский политик озвучил тезисы российской пропаганды о якобы "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом Мережко сказал в эфире "Радио Свобода".

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По мнению нардепа, Уиткофф в своем интервью фактически ретранслирует нарративы Кремля, продвигая их на международном уровне, что вызывает глубокое беспокойство. Мережко также отметил, что заявления Уиткоффа опасны именно потому, что он утверждает — мол, выражает точку зрения Трампа.

"Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос, кем он является? Он посланник Трампа или, может, он посланник Путина? У меня нет ответа на этот вопрос. Как это объяснить? Я считаю, что худшее в этой ситуации, самое опасное то, что господин Уиткофф в этом интервью говорит, что "я представляю интересы Трампа, я выражаю его точку зрения", — заявил Мережко.

По словам депутата, спецпосланник должен быть отозван со своей должности, поскольку его риторика противоречит международному праву и позиции цивилизованного мира относительно суверенитета Украины.

Нардеп надеется, что советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц и государственный секретарь Марко Рубио не разделяют таких позиций, и эта ситуация является скорее досадным исключением.

Что сказал Стив Уиткофф о референдумах

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в разговоре с одиозным ведущим Такером Карлсоном заявил, что "самая большая проблема в войне в Украине — это четыре региона, где проводились референдумы".

При этом он упоминал Крым, Донбасс, Луганск и "еще два" региона, называя их "русскоязычными" и утверждая, что якобы большинство людей там хотели присоединиться к России.

Напомним, ранее Стив Уиткофф завил, что, по его мнению, Россия желает мира и не будет нападать на Европу.

Несколько дней назад в Конгрессе США представили резолюцию об оккупированных территориях Украины.

Между тем Владимир Путин подписал указ, которым требует выселить украинцев с российских территорий, проживающих там без необходимых документов и разрешений — в перечень входят и оккупированные россиянами украинские территории.