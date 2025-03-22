Новий указ Путіна має на меті витіснити з окупованих територій українців, — розвідка Британії

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Новий указ російського диктатора Володимира Путін фактично змушує українців на окупованих територіях обирати між примусовою паспортизацією або вимушеним виїздом. РФ незаконно вважає українські території своїми.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

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Британські розвідники переконані, що новий указ Путіна є спробою змінити етнічний склад окупованих регіонів, витіснивши тих, хто відмовляється отримувати російські документи. Це частина системної політики русифікації та асиміляції, яку Москва проводить на незаконно загарбаних українських землях.

"Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", — йдеться у повідомленні.

У розвідці також наголосили, що РФ незаконно вважає українські території своїми.

"Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації. Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", — підсумували у міноборони Британії.

Повідомлення британської розвідки в Х

Нагадаємо, 20 березня голова Кремля Володимир Путін підписав указ, який зобов’язує громадян України, що проживають у Росії та на окупованих територіях, узаконити свій статус до 10 вересня 2025 року. У разі невиконання вимог їм доведеться покинути ці території. Крім того, окупанти хочуть "перевиховати" дітей з України.