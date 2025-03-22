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Окупанти хочуть "перевиховати" дітей з України — що відомо

22 березня 2025 16:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Російські загарбники продовжують політику примусової асиміляції українських дітей — Центр нацспротиву
Діти та російські загарбники. Ілюстративне фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російські загарбники продовжують політику примусової асиміляції українських дітей. Цього літа окупанти планують відправити понад 70 дітей із тимчасово окупованої Запорізької області до "Артека" в Криму. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС) у суботу, 22 березня.

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За даними ЦНС, у 2024 році через російську систему пропагандистських таборів пройшли щонайменше 40 тисяч українських дітей. Кремль використовує ці заклади для знищення української ідентичності та нав’язування ідеології "руського міра".

"Понад 70 дітей з тимчасово окупованої Запорізької області окупанти вже планують відправити до "Артека" в окупованому Криму. Але це лише початок — гауляйтер Баліцький заявив про намір "оздоровити" щонайменше 80% дітей із ТОТ цього літа", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву додали, що з моменту окупації Криму та частини південного й східного регіонів України Росія створила мережу сотень таких таборів.

"Метою таких таборів є асиміляція дітей і знищення української ідентичності", — підсумували у ЦНС.

Раніше ми писали, що російські чиновники з оточення диктатора Володимира Путіна усиновлюють викрадених українських дітей.

Також ми повідомляли, що матір ліквідованого в Україні російського окупанта викрала українську дитину. 

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