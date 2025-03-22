Российские захватчики продолжают политику принудительной ассимиляции украинских детей — Центр нацсопротивления

Дети и российские захватчики. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские захватчики продолжают политику принудительной ассимиляции украинских детей. Этим летом оккупанты планируют отправить более 70 детей из временно оккупированной Запорожской области в "Артек" в Крыму.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС) в субботу, 22 марта.

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Принудительная ассимиляция

По данным ЦНС, в 2024 году через российскую систему пропагандистских лагерей прошли не менее 40 тысяч украинских детей. Кремль использует эти заведения для уничтожения украинской идентичности и навязывания идеологии "русского мира".

"Более 70 детей из временно оккупированной Запорожской области оккупанты уже планируют отправить в "Артек" в оккупированном Крыму. Но это только начало — гауляйтер Балицкий заявил о намерении "оздоровить" не менее 80% детей с ВОТ этим летом", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления добавили, что с момента оккупации Крыма и части южного и восточного регионов Украины, Россия создала сеть сотен таких лагерей.

"Целью таких лагерей является ассимиляция детей и уничтожение украинской идентичности", — подытожили в ЦНС.

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