Российские захватчики продолжают политику принудительной ассимиляции украинских детей — Центр нацсопротивления

Оккупанты хотят "перевоспитать" детей из Украины — что известно
Российские захватчики продолжают политику принудительной ассимиляции украинских детей. Этим летом оккупанты планируют отправить более 70 детей из временно оккупированной Запорожской области в "Артек" в Крыму.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС) в субботу, 22 марта.
Принудительная ассимиляция
По данным ЦНС, в 2024 году через российскую систему пропагандистских лагерей прошли не менее 40 тысяч украинских детей. Кремль использует эти заведения для уничтожения украинской идентичности и навязывания идеологии "русского мира".
"Более 70 детей из временно оккупированной Запорожской области оккупанты уже планируют отправить в "Артек" в оккупированном Крыму. Но это только начало — гауляйтер Балицкий заявил о намерении "оздоровить" не менее 80% детей с ВОТ этим летом", — говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления добавили, что с момента оккупации Крыма и части южного и восточного регионов Украины, Россия создала сеть сотен таких лагерей.
"Целью таких лагерей является ассимиляция детей и уничтожение украинской идентичности", — подытожили в ЦНС.
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