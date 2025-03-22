Новый указ Путина имеет целью вытеснить с оккупированных территорий украинцев, — разведка Британии

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Новый указ российского диктатора Владимира Путин фактически заставляет украинцев на оккупированных территориях выбирать между принудительной паспортизацией или вынужденным выездом. РФ незаконно считает украинские территории своими.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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Британские разведчики убеждены, что новый указ Путина является попыткой изменить этнический состав оккупированных регионов, вытеснив тех, кто отказывается получать российские документы. Это часть системной политики русификации и ассимиляции, которую Москва проводит на незаконно захваченных украинских землях.

"Путин и российское высшее руководство продолжают преследовать политику русификации на незаконно оккупированной украинской территории, что является частью долговременных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности", — говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что РФ незаконно считает украинские территории своими.

"Россия ошибочно и незаконно определяет как оккупированную, так и неоккупированную украинскую территорию в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, а также Крым как часть Российской Федерации. Это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также более широкому международному признанию Украины", — подытожили в минобороны Британии.

Сообщение британской разведки в Х

Напомним, 20 марта глава Кремля Владимир Путин подписал указ, который обязывает граждан Украины, проживающих в России и на оккупированных территориях, узаконить свой статус до 10 сентября 2025 года. В случае невыполнения требований им придется покинуть эти территории. Кроме того, оккупанты хотят "перевоспитать" детей из Украины.