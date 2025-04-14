Территориальные уступки Украины - комментарий Джемилева - новости

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев

Заявления американской администрации Дональда Трампа о вероятности территориальных уступок Украины вызывают тревогу. Однако вдохновляет твердая позиция Президента Зеленского в этом вопросе и приверженность мирового сообщества.

Об этом Новини.LIVE сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Реклама

Читайте также:

Политик вспомнил недавнее интервью советника Трампа Стивена Уиткоффа, где тот говорил о перспективах остановки войны. В частности, он упомянул, что Россия настаивает на признании оккупированных частей Луганщины, Донетчины и полуострова Крым.

Джемилев говорит о размышлениях Виткоффа, мол, это действительно русскоязычные регионы, там были проведены референдумы, где большинство голосовало за то, чтобы быть в составе РФ. Мол, если этот вопрос будет решен положительно, перспективы достижения мира будут ускоряться.

"В последние годы не видел таких тупых дипломатов. Если ты дипломат, ты что не знаешь, не читал устав ООН, где говорится о неприкосновенности государственных границ. Или многочисленные резолюции Генассамблеи ООН, которые говорят, что это незаконно", — отреагировал Джемилев.

Поэтому, по его словам, такие заявления, конечно, вызывают тревогу.

"Но вдохновляет, что почти все мировое сообщество на нашей стороне, есть твердая позиция Президента Зеленского, где он четко говорит, что никаких территориальных уступок не будет", — подытожил Джемилев.

Напомним, по словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, следует разбираться, как России удалось осуществить наступательную операцию со стороны аннексированного Крыма в феврале 2022 года.