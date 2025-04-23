Переговоры в Лондоне — украинская делегация встретилась с Келлогом

Украинская делегация на встрече с Китом Келлогом в Лондоне. Фото: t.me/ermaka2022

Украинская делегация 23 апреля встретилась в Лондоне со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Они поговорили о прекращении огня и перемирии.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

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Встреча украинской делегации с Келлогом

Ермак рассказал, что украинская делегация донесла Киту Келлогу свою позицию и подчеркнула, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Также представители Украины выразили надежду, что их позиция соответствует видению лидера США Дональда Трампа.

Андрей Ермак с Китом Келлогом в Лондоне. Фото: t.me/ermaka2022

"Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении.

Руководитель Офиса президента также отметил, что стороны договорились продолжать диалог и регулярные контакты.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, Андрей Ермак раскрыл детали встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих".

Кроме того, во Франции сделали резкое заявление о предложении Вэнса Украине отдать России оккупированные территории.