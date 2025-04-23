Переговоры в Лондоне — украинская делегация встретилась с Келлогом

Украинская делегация встретилась с Келлогом в Лондоне — детали
Украинская делегация 23 апреля встретилась в Лондоне со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Они поговорили о прекращении огня и перемирии.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Встреча украинской делегации с Келлогом
Ермак рассказал, что украинская делегация донесла Киту Келлогу свою позицию и подчеркнула, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира. Также представители Украины выразили надежду, что их позиция соответствует видению лидера США Дональда Трампа.
"Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основы ее суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении.
Руководитель Офиса президента также отметил, что стороны договорились продолжать диалог и регулярные контакты.
Напомним, Андрей Ермак раскрыл детали встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих".
Кроме того, во Франции сделали резкое заявление о предложении Вэнса Украине отдать России оккупированные территории.
Читайте Новини.LIVE!