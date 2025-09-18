Відео
Головна Новини дня США і Велика Британія уклали угоду про технологічну співпрацю

США і Велика Британія уклали угоду про технологічну співпрацю

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 18:05
Зустріч Трампа і Стармера — США і Велика Британія підписали технологічну угоду
Дональд Трамп і Кір Стармер. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали нову технологічну угоду під час зустрічі в Лондоні. Вона передбачає багатомільярдні взаємні інвестиції між країнами.

Про це повідомляє Fox News у четвер, 18 вересня.

Читайте також:

Трамп і Стармер підписали технологічну угоду

Як зазначається, угода передбачає посилення співпраці у сфері штучного інтелекту, квантових обчислень та високих технологій.

Як заявив Стармер, нова інвестиційна угода між Лондоном і Вашингтоном є найбільшою в історії країни. Загалом двосторонній пакет передбачає 150 млрд фунтів інвестицій від США та до 100 млрд фунтів від британських компаній.

"Який день! 250 мільярдів фунтів стерлінгів перетікають через Атлантику в обидва боки… Це найбільший інвестиційний пакет такого роду в історії Великої Британії", — наголосив Стармер.

Американські компанії зобов'язалися вкласти понад 150 млрд фунтів у британську економіку, створивши понад 7600 нових робочих місць. Основний акцент зроблено на розвиток штучного інтелекту, енергетики та оборонних технологій.

  • Blackstone інвестує 100 млрд фунтів протягом 10 років.
  • Prologis вкладе 3,9 млрд фунтів у Кембридж та модернізацію терміналу в Давентрі.
  • Palantir — до 1,5 млрд фунтів у британські оборонні інновації.
  • Значні суми планують спрямувати Nvidia, Nscale, OpenAI, Google, Salesforce.

Угоди уклали також Amentum, Boeing (переобладнання літаків для ВПС США), STAX та інші. Окремо передбачено будівництво 12 нових сучасних ядерних реакторів.

Міністр економіки Великої Британії Пітер Кайл підкреслив, що інвестиції "створять тисячі висококваліфікованих робочих місць і зміцнять глобальні позиції країни".

Британські компанії пообіцяли інвестувати в США до 100 млрд фунтів у найближчі роки:

  • GSK — майже 22 млрд фунтів у фармацевтичну галузь протягом п'яти років.
  • Revolut — 500 млн доларів у фінансові сервіси на ринку США.
  • Urenco — вкладення у ядерну енергетику.
  • BP — понад 3,6 млрд фунтів у розвиток проєктів у США.

Серед інших інвесторів — Sage, OakNorth, Rothesay та низка технологічних і фінансових компаній.

Нагадаємо, Дональд Трамп разом із дружиною зустрілися із королем Чарльзом і королевою Камілою у Віндзорському замку.

А також ми писали, що у Лондоні тисячі активістів вийшли на вулиці на тлі візиту американського лідера до Великої Британії.

США Дональд Трамп Велика Британія угода Кір Стармер
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
