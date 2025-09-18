Відео
Україна
Головна Новини дня Тисячі активістів вийшли на мітинг у Лондоні проти Трампа

Тисячі активістів вийшли на мітинг у Лондоні проти Трампа

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 00:17
Мітинг у Лондоні проти Трампа — тисячі активістів вийшли на протест
Протест у Лондоні проти Трампа. Фото: Reuters

У середу, 17 вересня, тисячі активістів вийшли на мітинг у центр Лондона проти президента США Дональда Трампа. Це сталося в той час, коли глава Білого дому перебуває з офіційним візитом у Британії.

Про це повідомляє BBC.

Як пише видання, протест був організований коаліцією Stop Trump UK. Це група з понад 50 організацій, включно з кліматичними, антирасистськими та пропалестинськими активістами.

Зокрема, Зої Гарднер, одна з організаторів протесту, заявила, що Трамп "уособлює все, що ми ненавидимо".

"Ми хочемо, щоб наш уряд проявив твердість характеру, трохи гордості і висловив величезне почуття відрази до політики Дональда Трампа у Великій Британії", - сказала вона.

Зазначимо, що мітинг пройшов під гаслами "ні расизму, ні Трампу", "припиніть озброювати Ізраїль", "зупиніть Трампа, зупиніть фашизм".

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня президент США Дональд Трамп прибув разом із першою леді Меланією прибув до Великої Британії. Це вже другий візит Трампа до Британії і що цікаво, він став першим в історії президентом США, якого запросили здійснити другий державний візит до країни.

Детальніше про те, як Трампа зустрічали в Британії та що там відбувалося - читайте за цим посиланням.

Великобританія мітинг Дональд Трамп протести політики Лондон
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
