Мітинг у Лондоні проти Трампа — тисячі активістів вийшли на протест

Протест у Лондоні проти Трампа. Фото: Reuters

У середу, 17 вересня, тисячі активістів вийшли на мітинг у центр Лондона проти президента США Дональда Трампа. Це сталося в той час, коли глава Білого дому перебуває з офіційним візитом у Британії.

Про це повідомляє BBC.

Як пише видання, протест був організований коаліцією Stop Trump UK. Це група з понад 50 організацій, включно з кліматичними, антирасистськими та пропалестинськими активістами.

Зокрема, Зої Гарднер, одна з організаторів протесту, заявила, що Трамп "уособлює все, що ми ненавидимо".

"Ми хочемо, щоб наш уряд проявив твердість характеру, трохи гордості і висловив величезне почуття відрази до політики Дональда Трампа у Великій Британії", - сказала вона.

Зазначимо, що мітинг пройшов під гаслами "ні расизму, ні Трампу", "припиніть озброювати Ізраїль", "зупиніть Трампа, зупиніть фашизм".

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня президент США Дональд Трамп прибув разом із першою леді Меланією прибув до Великої Британії. Це вже другий візит Трампа до Британії і що цікаво, він став першим в історії президентом США, якого запросили здійснити другий державний візит до країни.

Детальніше про те, як Трампа зустрічали в Британії та що там відбувалося - читайте за цим посиланням.