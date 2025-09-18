Видео
Главная Новости дня Тысячи активистов вышли на митинг в Лондоне против Трампа

Тысячи активистов вышли на митинг в Лондоне против Трампа

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 00:17
Митинг в Лондоне против Трампа — тысячи активистов вышли на протест
Протест в Лондоне против Трампа. Фото: Reuters

В среду, 17 сентября, тысячи активистов вышли на митинг в центр Лондона против президента США Дональда Трампа. Это произошло в то время, когда глава Белого дома находится с официальным визитом в Британии. 

Об этом сообщает BBC.

Протесты против Трампа в Лондоне

Как пишет издание, протест был организован коалицией Stop Trump UK. Это группа из более 50 организаций, включая климатических, антирассистских и пропалестинских активистов.

В частности, Зои Гарднер, одна из организаторов протеста, заявила, что Трамп "олицетворяет все, что мы ненавидим".

"Мы хотим, чтобы наше правительство проявило твердость характера, немного гордости и выразило огромное чувство отвращения к политике Дональда Трампа в Великобритании", — сказала она.

Отметим, что митинг прошел под лозунгами "нет расизму, нет Трампу", "прекратите вооружать Израиль", "остановите Трампа, остановите фашизм".

Напомним, в ночь на 17 сентября президент США Дональд Трамп прибыл вместе с первой леди Меланией прибыл в Великобританию. Это уже второй визит Трампа в Британию и что интересно, он стал первым в истории президентом США, которого пригласили совершить второй государственный визит в страну.

Подробнее о том, как Трампа встречали в Британии и что там происходило — читайте по этой ссылке.

Великобритания митинг Дональд Трамп протесты политики Лондон
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
