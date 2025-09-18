Видео
Главная Новости дня США и Великобритания заключили соглашение о новом сотрудничестве

США и Великобритания заключили соглашение о новом сотрудничестве

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 18:05
Встреча Трампа и Стармера — США и Великобритания подписали технологическую сделку
Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали новое технологическое соглашение во время встречи в Лондоне. Оно предусматривает многомиллиардные взаимные инвестиции между странами.

Об этом сообщает Fox News в четверг, 18 сентября.

Читайте также:

Трамп и Стармер подписали технологическое соглашение

Как отмечается, соглашение предусматривает усиление сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и высоких технологий.

Как заявил Стармер, новое инвестиционное соглашение между Лондоном и Вашингтоном является крупнейшим в истории страны. В целом двусторонний пакет предусматривает 150 млрд фунтов инвестиций от США и до 100 млрд фунтов от британских компаний.

"Каждый день, 250 миллиардов фунтов стерлингов перетекают через Атлантику в обе стороны... Это самый большой инвестиционный пакет такого рода в истории Великобритании", — подчеркнул Стармер.

Американские компании обязались вложить более 150 млрд фунтов в британскую экономику, создав более 7600 новых рабочих мест. Основной акцент сделан на развитие искусственного интеллекта, энергетики и оборонных технологий.

  • Blackstone инвестирует 100 млрд фунтов в течение 10 лет.
  • Prologis вложит 3,9 млрд фунтов в Кембридж и модернизацию терминала в Давентри.
  • Palantir — до 1,5 млрд фунтов в британские оборонные инновации.
  • Значительные суммы планируют направить Nvidia, Nscale, OpenAI, Google, Salesforce.

Соглашения заключили также Amentum, Boeing (переоборудование самолетов для ВВС США), STAX и другие. Отдельно предусмотрено строительство 12 новых современных ядерных реакторов.

Министр экономики Великобритании Питер Кайл подчеркнул, что инвестиции "создадут тысячи высококвалифицированных рабочих мест и укрепят глобальные позиции страны".

Британские компании пообещали инвестировать в США до 100 млрд фунтов в ближайшие годы:

  • GSK — почти 22 млрд фунтов в фармацевтическую отрасль в течение пяти лет.
  • Revolut — 500 млн долларов в финансовые сервисы на рынке США.
  • Urenco — вложения в ядерную энергетику.
  • BP — более 3,6 млрд фунтов в развитие проектов в США.

Среди других инвесторов — Sage, OakNorth, Rothesay и ряд технологических и финансовых компаний.

Напомним, Дональд Трамп вместе с женой встретились с королем Чарльзом и королевой Камилой в Виндзорском замке.

А также мы писали, что в Лондоне тысячи активистов вышли на улицы на фоне визита американского лидера в Великобританию.

США Дональд Трамп Великобритания соглашение Кир Стармер
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
