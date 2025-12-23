Відео
Спільний тиск на РФ — президент мав плідну розмову з фон дер Ляєн

Спільний тиск на РФ — президент мав плідну розмову з фон дер Ляєн

Дата публікації: 23 грудня 2025 17:30
Володимир Зеленський поговорив із Урсулою фон дер Ляєн
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн ввечері в вівторок, 23 грудня. Сторони обговорили нещодавню фінансову допомогу Україні від ЄС, спільний тиск на Росію, а також продовження дипломатичної співпраці.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Ми говорили про важливість підтримки української стійкості та зміцнення наших позицій за столом переговорів. Зробимо все для цього. Домовилися також про наші контакти найближчими днями", — зазначив глава держави.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
