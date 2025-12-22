Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи досягла Україна мети на переговорах в США

Зеленський відповів, чи досягла Україна мети на переговорах в США

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 18:14
Мирні переговори в Маямі — чи досягла Україна мети
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Головна мета України на всіх переговорах — справедливий мир та закінчення війни. Наразі ми робимо все для того, аби в нас була перемога саме на дипломатичному шляху.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відзначення Дня працівників дипломатичної служби, спілкуючись з журналістами, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Чи досягла Україна мети на переговорах в Маямі

Зеленський розповів, що дипломатичний процес триває і зараз наша група повертається з Маямі. За його словами, вночі вона буде вдома і вже зранку президент матиме усі деталі. 

Глава держави сказав, що Україна й США працювали над наступними документами: 

  • мирний план з 20-ти пунктів,
  • гарантії безпеки для України від Європи та США,
  • двосторонні гарантії між США та Україною, які треба ухвалити в Конгресі,
  • договір про післявоєнне відновлення України. 

Він додав, що зараз також напрацьований перший драфт договору про відновлення України. Загалом, базовий блок всіх документів готовий. Однак деякі з пунктів цих документів можуть не сподобатися Москві. 

"Базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Є деякі речі, на що ми, напевно, не готові. Є речі, я впевнений, на що не готові рускіє. Американці залишились зараз на перемовини з цією стороною, з представниками Росії. Вони будуть розмовляти, і потім ми отримаємо від них фідбек", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Венс заявив про "прорив" на переговорах. За його словами, Україна та Росія розкрили справжні наміри.

Водночас Ліндсі Грем пропонує надати Україні Tomahawk, якщо РФ зірве переговори. За його словами, нинішня тактика стримування не працює.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
