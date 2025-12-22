Видео
Зеленский ответил, достигла ли Украина цели на переговорах в США

Зеленский ответил, достигла ли Украина цели на переговорах в США

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 18:14
Мирные переговоры в Майами — достигла ли Украина цели
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Главная цель Украины на всех переговорах — справедливый мир и окончание войны. Сейчас мы делаем все для того, чтобы у нас была победа именно на дипломатическом пути.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня работников дипломатической службы, общаясь с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.

Достигла ли Украина цели на переговорах в Майами

Зеленский рассказал, что дипломатический процесс продолжается и сейчас наша группа возвращается из Майами. По его словам, ночью она будет дома и уже утром президент будет иметь все детали.

Глава государства сказал, что Украина и США работали над следующими документами:

  • мирный план из 20-ти пунктов,
  • гарантии безопасности для Украины от Европы и США,
  • двусторонние гарантии между США и Украиной, которые надо принять в Конгрессе,
  • договор о послевоенном восстановлении Украины.

Он добавил, что сейчас также наработан первый драфт договора о восстановлении Украины. В общем, базовый блок всех документов готов. Однако некоторые из пунктов этих документов могут не понравиться Москве.

"Базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Есть некоторые вещи, на что мы, наверное, не готовы. Есть вещи, я уверен, на что не готовы русские. Американцы остались сейчас на переговоры с этой стороной, с представителями России. Они будут разговаривать, и потом мы получим от них фидбек", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Вэнс заявил о "прорыве" на переговорах. По его словам, Украина и Россия раскрыли истинные намерения.

В то же время Линдси Грэм предлагает предоставить Украине Tomahawk, если РФ сорвет переговоры. По его словам, нынешняя тактика сдерживания не работает.

Владимир Зеленский США война в Украине Россия мирные переговоры Майами
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
