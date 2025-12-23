Владимир Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляйен

Общее давление на РФ - президент разговаривал с фон дер Ляйен
Дата публикации 23 декабря 2025 17:30
срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен вечером во вторник, 23 декабря. Стороны обсудили недавнюю финансовую помощь Украине от ЕС, совместное давление на Россию, а также продолжение дипломатического сотрудничества.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
"Мы говорили о важности поддержки украинской устойчивости и укрепления наших позиций за столом переговоров. Сделаем все для этого. Договорились также о наших контактах в ближайшие дни",- отметил глава государства.
