Владимир Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляйен

срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен вечером во вторник, 23 декабря. Стороны обсудили недавнюю финансовую помощь Украине от ЕС, совместное давление на Россию, а также продолжение дипломатического сотрудничества.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Мы говорили о важности поддержки украинской устойчивости и укрепления наших позиций за столом переговоров. Сделаем все для этого. Договорились также о наших контактах в ближайшие дни",- отметил глава государства.

