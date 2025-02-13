Територіальні поступки України — Келлог зробив заяву

Кіт Келлог. Фото: White House

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що можлива втрата Україною територій буде закріплена у спеціальному договорі. Втім, він зазначив, що світ не зобов'язаний визнавати ці території втраченими.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Читайте також:

Територіальні питання — частина переговорів

Келлог підтримав раніші висловлювання очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що повернення України до кордонів 2014 року після "завершення" війни є нереалістичним.

"Тому, вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати це", — сказав Кіт Келлог.

Він зауважив, що на територіальне питання треба дивитися у довгостроковій перспективі, однак воно є частиною мирних переговорів.

"Потрібен справжній стабільний мир, який насправді є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами існує безпекова угода, яка є довгостроковою і дуже, дуже стійкою", — наголосив спецпосланник Трампа.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Після перемовин він зробив низку різких та неоднозначних заяв щодо мирних переговорів між Україною та РФ.