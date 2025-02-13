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Спецпосланник Трампа зробив заяву щодо територій України

13 лютого 2025 21:55
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Територіальні поступки України — Келлог зробив заяву
Кіт Келлог. Фото: White House
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що можлива втрата Україною територій буде закріплена у спеціальному договорі. Втім, він зазначив, що світ не зобов'язаний визнавати ці території втраченими. 

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. 

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Територіальні питання — частина переговорів

Келлог підтримав раніші висловлювання очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що повернення України до кордонів 2014 року після "завершення" війни є нереалістичним. 

"Тому, вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати це", — сказав Кіт Келлог. 

Він зауважив, що на територіальне питання треба дивитися у довгостроковій перспективі, однак воно є частиною мирних переговорів. 

"Потрібен справжній стабільний мир, який насправді є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами існує безпекова угода, яка є довгостроковою і дуже, дуже стійкою", — наголосив спецпосланник Трампа. 

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. 

Після перемовин він зробив низку різких та неоднозначних заяв щодо мирних переговорів між Україною та РФ. 

 

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