Територіальні поступки України — Келлог зробив заяву

Спецпосланник Трампа зробив заяву щодо територій України
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що можлива втрата Україною територій буде закріплена у спеціальному договорі. Втім, він зазначив, що світ не зобов'язаний визнавати ці території втраченими.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
Територіальні питання — частина переговорів
Келлог підтримав раніші висловлювання очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що повернення України до кордонів 2014 року після "завершення" війни є нереалістичним.
"Тому, вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати це", — сказав Кіт Келлог.
Він зауважив, що на територіальне питання треба дивитися у довгостроковій перспективі, однак воно є частиною мирних переговорів.
"Потрібен справжній стабільний мир, який насправді є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами існує безпекова угода, яка є довгостроковою і дуже, дуже стійкою", — наголосив спецпосланник Трампа.
Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Після перемовин він зробив низку різких та неоднозначних заяв щодо мирних переговорів між Україною та РФ.
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