Территориальные уступки Украины — Кэллог сделал заявление

Кот Келлог. Фото: Белый дом

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что возможная потеря Украиной территорий будет закреплена в специальном договоре. Впрочем, он отметил, что мир не обязан признавать эти территории утраченными.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

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Территориальные вопросы — часть переговоров

Келлог поддержал более ранние высказывания главы Пентагона Пита Гегсета, что возвращение Украины к границам 2014 года после "завершения" войны является нереалистичным.

"Поэтому, считаю, будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам необязательно признавать это", — сказал Кит Келлог.

Он отметил, что на территориальный вопрос надо смотреть в долгосрочной перспективе, однако он является частью мирных переговоров.

"Нужен настоящий стабильный мир, который на самом деле является гарантированным с точки зрения того, что между всеми сторонами существует соглашение по безопасности, которое является долгосрочным и очень, очень устойчивым", — подчеркнул спецпосланник Трампа.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

После переговоров он сделал ряд резких и неоднозначных заявлений относительно мирных переговоров между Украиной и РФ.