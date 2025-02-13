Территориальные уступки Украины — Кэллог сделал заявление

Спецпосланник Трампа сделал заявление по территориям Украины
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что возможная потеря Украиной территорий будет закреплена в специальном договоре. Впрочем, он отметил, что мир не обязан признавать эти территории утраченными.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
Территориальные вопросы — часть переговоров
Келлог поддержал более ранние высказывания главы Пентагона Пита Гегсета, что возвращение Украины к границам 2014 года после "завершения" войны является нереалистичным.
"Поэтому, считаю, будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам необязательно признавать это", — сказал Кит Келлог.
Он отметил, что на территориальный вопрос надо смотреть в долгосрочной перспективе, однако он является частью мирных переговоров.
"Нужен настоящий стабильный мир, который на самом деле является гарантированным с точки зрения того, что между всеми сторонами существует соглашение по безопасности, которое является долгосрочным и очень, очень устойчивым", — подчеркнул спецпосланник Трампа.
Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
После переговоров он сделал ряд резких и неоднозначных заявлений относительно мирных переговоров между Украиной и РФ.
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