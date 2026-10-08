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Головна Новини дня Сонце готується до потужного викиду: коли буде магнітна буря

Сонце готується до потужного викиду: коли буде магнітна буря

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8 жовтня 2026 11:39
Магнітні бурі 8 жовтня: прогноз геомагнітної активності на сьогодні
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 8 жовтня, метеозалежні люди можуть не остерігатися коливань, бо магнітних бур сьогодні не очікується, а геомагнітне поле буде стабільним. Водночас науковці фіксують помірну активність світила із серією вибухів, серед яких найпотужніший спалах класу М1,9 може спровокувати сонячний радіаційний шторм. Помітне збурення магнітного поля може статися вже наступного дня, 9 жовтня.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на прогноз від синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі в Україні 8 жовтня

Фахівці очікують збереження спокійного рівня геомагнітної обстановки та загальне падіння сонячної активності до низьких показників.

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Прогноз магнітних бур на 8 жовтня. Фото: Метеоагент

​Протягом останніх 24 годин процеси на поверхні Сонця утримувалися на помірному рівні. За минулу добу астрофізики нарахували 13 спалахів різної інтенсивності. Десять із них належали до слабкої категорії С, які вважаються незначними та практично не впливають на процеси в навколоземному просторі. Водночас прилади зареєстрували три спалахи класу М, які належать до категорії середніх серед великих вибухів.

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Прогноз магнітних бур з 8 по 11 жовтня. Фото: Солар Метео

Водночас, за попередніми прогнозами, вже у п'ятницю, 9 жовтня, орієнтовно від ранку 06:00 і до обіду 15:00 можливе відчутне збурення геомагнітного поля. Кр-індекс може сягнути позначки 5.7.

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Новини.LIVE інформували, що в четвер, 8 жовтня, в Україні утримується суха та сонячна погода з суттєвим потеплінням до +24°C. Проте вже від п'ятниці, 9 жовтня, атмосферний фронт принесе опади та похолодання. Почергове потепління вдень повернеться після 20 жовтня на тлі припинення дощів, однак ночами практично по всій країні, окрім південних областей, фіксуватимуться перші заморозки.

Хоча жовтень мине без рекордних аномалій, у період з 12 по 16 жовтня очікується потужна магнітна буря, яка здатна відчутно погіршити самопочуття метеочутливих людей.

космос Сонце магнітні бурі прогнози прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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