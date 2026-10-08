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Главная Новости дня Солнце готовится к мощному выбросу: когда наступит магнитная буря

Солнце готовится к мощному выбросу: когда наступит магнитная буря

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8 октября 2026 11:39
Магнитные бури 8 октября: прогноз геомагнитной активности на сегодня
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 8 октября, метеозависимые люди могут не опасаться колебаний, так как магнитных бурь сегодня не ожидается, а геомагнитное поле будет стабильным. В то же время ученые фиксируют умеренную активность Солнца с серией взрывов, среди которых самая мощная вспышка класса М1,9 может спровоцировать солнечный радиационный шторм. Заметное возмущение магнитного поля может произойти уже на следующий день, 9 октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури в Украине 8 октября

Специалисты ожидают сохранения спокойной геомагнитной обстановки и общего снижения солнечной активности до низких показателей.

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Прогноз магнитных бурь на 8 октября. Фото: Метеоагент

​В течение последних 24 часов процессы на поверхности Солнца оставались на умеренном уровне. За прошедшие сутки астрофизики насчитали 13 вспышек различной интенсивности. Десять из них относились к слабой категории С, которые считаются незначительными и практически не влияют на процессы в околоземном пространстве. В то же время приборы зарегистрировали три вспышки класса М, которые относятся к категории средних среди крупных взрывов.

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Прогноз магнитных бурь с 8 по 11 октября. Фото: Solar Meteo

При этом, по предварительным прогнозам, уже в пятницу, 9 октября, ориентировочно с утра в 06:00 и до полудня в 15:00 возможно заметное возмущение геомагнитного поля. Кр-индекс может достичь отметки 5,7.

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Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 8 октября, в Украине сохраняется сухая и солнечная погода с существенным потеплением до +24°C. Однако уже с пятницы, 9 октября, атмосферный фронт принесет осадки и похолодание. Очередное потепление днем вернется после 20 октября на фоне прекращения дождей, однако ночами практически по всей стране, кроме южных областей, будут фиксироваться первые заморозки.

Хотя октябрь пройдет без рекордных аномалий, в период с 12 по 16 октября ожидается мощная магнитная буря, которая способна ощутимо ухудшить самочувствие метеочувствительных людей.

космос Солнце магнитные бури прогнозы прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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