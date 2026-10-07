Погода в Україні 8 жовтня: до +26 °C та без дощів

Без дощів та до + 26 °C: прогноз погоди в Україні на завтра
У четвер, 8 жовтня, в Україні очікується дуже тепла та суха погода. У більшості областей буде сонячно й без опадів, а найтепліше — на заході країни. Водночас уже 9 жовтня у частині регіонів очікуються дощі та зниження температури.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня
За даними Укргідрометцентру, 8 жовтня синоптична ситуація сприятиме комфортній дуже теплій погоді без опадів.
З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи атмосферний тиск в Україні почне знижуватися. Найвідчутніше це буде на Правобережжі, а вдень — також на півночі Лівобережжя.
Водночас повітряні потоки над Україною змінять напрямок — замість теплих західних надходитимуть ще тепліші південні повітряні маси.
Упродовж дня очікується мінлива хмарність, опадів не буде. У південній частині України, а також у Харківській та Луганській областях уночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер переважно південний, 5–10 м/с. Вдень у Карпатах місцями прогнозують пориви 15–20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +6...+12 °C, а вдень — +18...+24 °C.
Прогноз погоди на 8 жовтня від Наталки Діденко
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 8 жовтня стане найтеплішим днем найближчого періоду. Вона також зазначила, що Україна буде однією з найтепліших країн Європи.
У більшості областей протягом дня температура повітря становитиме +20...+24 °C. У західних областях буде ще тепліше — +21...+26 °C.
Дощів 8 жовтня в Україні не очікується.
У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, 8 жовтня також буде найтеплішим днем. Температура повітря становитиме +22...+23 °C, опадів не очікується.
Синоптикиня зазначила, що така температура в Києві навряд чи повториться найближчими днями, чи тижнями.
Коли в Україні почнуться дощі
Уже 9 жовтня погода почне змінюватися. У західних областях України та місцями на півночі пройдуть дощі, а температура повітря знизиться.
За словами Діденко, похолодання поки що очікується не дошкульним, однак сонця та тепла стане помітно менше.
Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року температура в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця очікуються різкі похолодання та нічні заморозки. У Карпатах синоптики прогнозують перший сніг.
Новини.LIVE також писали, що у жовтні 2026 року надзвичайно потужних чи тривалих магнітних бур не прогнозують. Найсильніше геомагнітне збурення очікується з 12 по 16 жовтня. Ще одна небезпечна дата — 22 жовтня, тоді метеочутливим людям радять зменшити фізичні навантаження.