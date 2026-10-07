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Головна Новини дня Без дощів та до + 26 °C: прогноз погоди в Україні на завтра

Без дощів та до + 26 °C: прогноз погоди в Україні на завтра

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7 жовтня 2026 23:56
Погода в Україні 8 жовтня: до +26 °C та без дощів
Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 8 жовтня, в Україні очікується дуже тепла та суха погода. У більшості областей буде сонячно й без опадів, а найтепліше — на заході країни. Водночас уже 9 жовтня у частині регіонів очікуються дощі та зниження температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

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Погода на 8 жовтня
Погода в Україні на 8 жовтня. Карта: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня

За даними Укргідрометцентру, 8 жовтня синоптична ситуація сприятиме комфортній дуже теплій погоді без опадів.

З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи атмосферний тиск в Україні почне знижуватися. Найвідчутніше це буде на Правобережжі, а вдень — також на півночі Лівобережжя.

Водночас повітряні потоки над Україною змінять напрямок — замість теплих західних надходитимуть ще тепліші південні повітряні маси.

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Упродовж дня очікується мінлива хмарність, опадів не буде. У південній частині України, а також у Харківській та Луганській областях уночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер переважно південний, 5–10 м/с. Вдень у Карпатах місцями прогнозують пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6...+12 °C, а вдень — +18...+24 °C.

Погода в Україні 8 жовтня
Карта температур/facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди на 8 жовтня від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 8 жовтня стане найтеплішим днем найближчого періоду. Вона також зазначила, що Україна буде однією з найтепліших країн Європи.

У більшості областей протягом дня температура повітря становитиме +20...+24 °C. У західних областях буде ще тепліше+21...+26 °C.

Дощів 8 жовтня в Україні не очікується.

У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, 8 жовтня також буде найтеплішим днем. Температура повітря становитиме +22...+23 °C, опадів не очікується.

Синоптикиня зазначила, що така температура в Києві навряд чи повториться найближчими днями, чи тижнями.

Коли в Україні почнуться дощі

Уже 9 жовтня погода почне змінюватися. У західних областях України та місцями на півночі пройдуть дощі, а температура повітря знизиться.

За словами Діденко, похолодання поки що очікується не дошкульним, однак сонця та тепла стане помітно менше.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року температура в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця очікуються різкі похолодання та нічні заморозки. У Карпатах синоптики прогнозують перший сніг.

Новини.LIVE також писали, що у жовтні 2026 року надзвичайно потужних чи тривалих магнітних бур не прогнозують. Найсильніше геомагнітне збурення очікується з 12 по 16 жовтня. Ще одна небезпечна дата — 22 жовтня, тоді метеочутливим людям радять зменшити фізичні навантаження.

погода Укргідрометцентр жовтень Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні бабине літо
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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