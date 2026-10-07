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Главная Новости дня Без дождей и до +26 °C: прогноз погоды в Украине на завтра

Без дождей и до +26 °C: прогноз погоды в Украине на завтра

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7 октября 2026 23:56
Погода в Украине 8 октября: до +26 °C и без дождей
Осенью люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 8 октября, в Украине ожидается очень теплая и сухая погода. В большинстве областей будет солнечно и без осадков, а теплее всего — на западе страны. В то же время уже 9 октября в некоторых регионах ожидаются дожди и понижение температуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

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Погода на 8 жовтня
Погода в Украине на 8 октября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды в Украине на 8 октября

По данным Укргидрометцентра, 8 октября синоптическая ситуация будет способствовать комфортной, очень теплой погоде без осадков.

С приближением атмосферного фронта из Западной Европы атмосферное давление в Украине начнет снижаться. Наиболее ощутимо это будет на Правобережье, а днем — также на севере Левобережья.

В то же время воздушные потоки над Украиной изменят направление — вместо теплых западных будут поступать еще более теплые южные воздушные массы.

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В течение дня ожидается переменная облачность, осадков не будет. В южной части Украины, а также в Харьковской и Луганской областях ночью и утром местами возможен туман.

Ветер преимущественно южный, 5–10 м/с. Днем в Карпатах местами прогнозируются порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6...+12 °C, а днём — +18...+24 °C.

Погода в Україні 8 жовтня
Карта температур/facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды на 8 октября от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 8 октября станет самым тёплым днём ближайшего периода. Она также отметила, что Украина будет одной из самых тёплых стран Европы.

В большинстве областей в течение дня температура воздуха составит +20...+24 °C. В западных областях будет еще теплее+21...+26 °C.

Дождей 8 октября в Украине не ожидается.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 8 октября также станет самым теплым днем. Температура воздуха составит +22...+23 °C, осадков не ожидается.

Синоптик отметила, что такая температура в Киеве вряд ли повторится в ближайшие дни или недели.

Когда в Украине начнутся дожди

Уже 9 октября погода начнет меняться. В западных областях Украины и местами на севере пройдут дожди, а температура воздуха снизится.

По словам Диденко, похолодание пока не будет сильным, однако солнца и тепла станет заметно меньше.

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Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года температура в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца ожидаются резкие похолодания и ночные заморозки. В Карпатах синоптики прогнозируют первый снег.

Новини.LIVE также писали, что в октябре 2026 года чрезвычайно мощных или продолжительных магнитных бурь не прогнозируется. Наиболее сильное геомагнитное возмущение ожидается с 12 по 16 октября. Еще одна опасная дата — 22 октября, тогда метеочувствительным людям рекомендуют уменьшить физические нагрузки.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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