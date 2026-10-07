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Головна Новини дня Це останні теплі дні перед похолоданням: прогноз погоди на сьогодні

Це останні теплі дні перед похолоданням: прогноз погоди на сьогодні

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7 жовтня 2026 08:16
Потепління до +24°C: прогноз погоди в Україні на 7 жовтня
Тепла осіння погода. Фото: Новини.LIVE

Середа та четвер цього тижня стануть найтеплішими днями перед різким похолоданням. Сьогодні, 7 жовтня, в Україні повітря прогріється до +24°C завдяки західним потокам. Але вже з 9 жовтня погода в Україні різко зміниться, бо атмосферний фронт принесе дощі та зниження температури, а наступного тижня розпочнеться справжня осіння холоднеча.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Погода в Україні 7 жовтня

У середу, 7 жовтня, на території України переважатиме мінлива хмарність та суха погода. Український гідрометеорологічний центр пояснює такі умови зміщенням центру високого атмосферного тиску на південь від країни.

Нічна температура по Україні коливатиметься в межах +5...+10°C. Вдень у більшості регіонів повітря прогріється від +18°C до +23°C, а за даними синоптика Наталки Діденко, максимальні показники температури сягнуть +24°C.

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Температурна карта України 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Дещо свіжіше буде на півночі та сході. У Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях денна температура становитиме +17...+19°C. Хоча опадів не очікується, на заході, півдні та у центральних областях фіксуватиметься збільшення хмарності.

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Для Києва та Київської області 7 жовтня синоптики прогнозують погоду без жодних опадів. Вітер залишатиметься мінливим зі швидкістю 3-8 м/с. Нічні показники термометрів у столиці зафіксуються на рівні +8...+10°C, а вдень очікується комфортне тепло від +20°C до +22°C. По області вночі буде +5...+10°C, а вдень — від +18°C до +23°C.

В Україну йде сильне похолодання

Сприятлива та тепла погода протримається і в четвер, 8 жовтня. Однак уже 9 жовтня погодна ситуація різко зміниться. До країни зайде холодний атмосферний фронт, який зумовить суттєве зниження температури та дощі у західних, північних та частково у центральних областях.

У суботу, 10 жовтня, опади припиняться, і в Україні знову встановиться суха та сонячна погода. Разом із тим повітря стане значно прохолоднішим, тож вдень прогнозується лише +12...+16°C. Виняток становитимуть південні та південно-східні регіони, де збережеться температура на рівні +18...+24°C. Наступний тиждень, за прогнозами фахівців, відзначиться дощами та подальшим зниженням температури по всій країні.

Новини.LIVE інформували, що за прогнозами синоптиків після 20 жовтня опади почнуть спадати, проте ночі стануть по-справжньому холодними. Майже по всій території України, крім південних областей, вдарять перші нічні заморозки.

Що ж до прогнозу погоди на зиму 2026–2027 років, то в Європі вона очікується теплішою за звичну кліматичну норму. В Україні також прогнозують здебільшого м'які грудень та лютий, проте без короткочасних сильних морозів не минеться. Сильне похолодання та снігопади, найімовірніше, припадуть на січень.

Укргідрометцентр похолодання потепління Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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