Потепління до +24°C: прогноз погоди в Україні на 7 жовтня

Тепла осіння погода. Фото: Новини.LIVE

Середа та четвер цього тижня стануть найтеплішими днями перед різким похолоданням. Сьогодні, 7 жовтня, в Україні повітря прогріється до +24°C завдяки західним потокам. Але вже з 9 жовтня погода в Україні різко зміниться, бо атмосферний фронт принесе дощі та зниження температури, а наступного тижня розпочнеться справжня осіння холоднеча.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Погода в Україні 7 жовтня

У середу, 7 жовтня, на території України переважатиме мінлива хмарність та суха погода. Український гідрометеорологічний центр пояснює такі умови зміщенням центру високого атмосферного тиску на південь від країни.

Нічна температура по Україні коливатиметься в межах +5...+10°C. Вдень у більшості регіонів повітря прогріється від +18°C до +23°C, а за даними синоптика Наталки Діденко, максимальні показники температури сягнуть +24°C.

Температурна карта України 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Дещо свіжіше буде на півночі та сході. У Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях денна температура становитиме +17...+19°C. Хоча опадів не очікується, на заході, півдні та у центральних областях фіксуватиметься збільшення хмарності.

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Для Києва та Київської області 7 жовтня синоптики прогнозують погоду без жодних опадів. Вітер залишатиметься мінливим зі швидкістю 3-8 м/с. Нічні показники термометрів у столиці зафіксуються на рівні +8...+10°C, а вдень очікується комфортне тепло від +20°C до +22°C. По області вночі буде +5...+10°C, а вдень — від +18°C до +23°C.

В Україну йде сильне похолодання

Сприятлива та тепла погода протримається і в четвер, 8 жовтня. Однак уже 9 жовтня погодна ситуація різко зміниться. До країни зайде холодний атмосферний фронт, який зумовить суттєве зниження температури та дощі у західних, північних та частково у центральних областях.

У суботу, 10 жовтня, опади припиняться, і в Україні знову встановиться суха та сонячна погода. Разом із тим повітря стане значно прохолоднішим, тож вдень прогнозується лише +12...+16°C. Виняток становитимуть південні та південно-східні регіони, де збережеться температура на рівні +18...+24°C. Наступний тиждень, за прогнозами фахівців, відзначиться дощами та подальшим зниженням температури по всій країні.

Новини.LIVE інформували, що за прогнозами синоптиків після 20 жовтня опади почнуть спадати, проте ночі стануть по-справжньому холодними. Майже по всій території України, крім південних областей, вдарять перші нічні заморозки.

Що ж до прогнозу погоди на зиму 2026–2027 років, то в Європі вона очікується теплішою за звичну кліматичну норму. В Україні також прогнозують здебільшого м'які грудень та лютий, проте без короткочасних сильних морозів не минеться. Сильне похолодання та снігопади, найімовірніше, припадуть на січень.