Потепление до +24 °C: прогноз погоды в Украине на 7 октября

Теплая осенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Среда и четверг на этой неделе станут самыми тёплыми днями перед резким похолоданием. Сегодня, 7 октября, в Украине воздух прогреется до +24 °C благодаря западным потокам. Но уже с 9 октября погода в Украине резко изменится, так как атмосферный фронт принесет дожди и понижение температуры, а на следующей неделе наступит настоящая осенняя прохлада.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 7 октября

В среду, 7 октября, на территории Украины будет преобладать переменная облачность и сухая погода. Украинский гидрометеорологический центр объясняет такие условия смещением центра высокого атмосферного давления на юг от страны.

Ночная температура по Украине будет колебаться в пределах +5...+10 °C. Днём в большинстве регионов воздух прогреется от +18 °C до +23 °C, а по данным синоптика Натальи Диденко, максимальные показатели температуры достигнут +24 °C.

Температурная карта Украины 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

Немного прохладнее будет на севере и востоке. В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях дневная температура составит +17...+19 °C. Хотя осадков не ожидается, на западе, юге и в центральных областях будет отмечаться увеличение облачности.

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Для Киева и Киевской области 7 октября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер будет переменным со скоростью 3–8 м/с. Ночные показатели термометров в столице составят +8…+10 °C, а днем ожидается комфортное тепло от +20 °C до +22 °C. По области ночью будет +5...+10 °C, а днём — от +18 °C до +23 °C.

В Украину надвигается сильное похолодание

Благоприятная и теплая погода сохранится и в четверг, 8 октября. Однако уже 9 октября погодная ситуация резко изменится. В страну войдет холодный атмосферный фронт, который приведет к существенному снижению температуры и дождям в западных, северных и частично в центральных областях.

В субботу, 10 октября, осадки прекратятся, и в Украине вновь установится сухая и солнечная погода. Вместе с тем воздух станет значительно прохладнее, поэтому днем прогнозируется всего +12...+16°C. Исключением станут южные и юго-восточные регионы, где температура сохранится на уровне +18...+24°C. Следующая неделя, по прогнозам специалистов, будет отмечена дождями и дальнейшим понижением температуры по всей стране.

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам синоптиков , после 20 октября осадки начнут уменьшаться, однако ночи станут по-настоящему холодными. Почти на всей территории Украины, кроме южных областей, начнутся первые ночные заморозки.

Что касается прогноза погоды на зиму 2026–2027 годов, то в Европе она ожидается теплее обычной климатической нормы. В Украине также прогнозируют в основном мягкие декабрь и февраль, однако без кратковременных сильных морозов не обойдется. Сильное похолодание и снегопады, скорее всего, придутся на январь.