Помер Степан Гіга — творчий шлях артиста, родина та реакція зірок

Народний артист України Степан Гіга помер у віці 66 років. Він зробив значний вплив на українську музику. Гіга працював з гуртами, записував альбоми та створив власну студію звукозапису.

Дитинство Степана Гіги

Народився 16 листопада 1959 року у селі Білки на Закарпатті. Він виріс у звичайній родині українців — батько був кочегарам, а мама працювала на заводі.

Інтерес до музики з’явився ще в дитячі роки. Через брак місць у музичній школі та фінансові труднощі родини він не зміг туди вступити.

Натомість його безкоштовно почав навчати місцевий викладач музики Михайло Копинець. Степан опановував вокал, однак найбільше захоплення в нього викликала гра на баяні.

А в Ужгородському музичному училищі йому тричі відмовили у вступі, тому він пішов працювати слюсарем, а потім служив в армії. Після цього йому все ж вдалося вступити до музучилища, яке закінчив екстерном.

Початок карʼєри

У 1983 році Степан вступив до Київської консерваторії на вокальний факультет. На другому курсі його запросили солістом синтез-гурту "Стожари".

Крім того, він працював солістом оперної студії Київської консерваторії.

Після закінчення навчання перед ним відкривалися різні професійні можливості: зокрема, надходила пропозиція роботи у Волинській філармонії та інші варіанти. Втім, Степан вирішив повернутися додому й розпочати творчу діяльність як соліст Закарпатської обласної філармонії.

Згодом він зацікавився аранжуванням та почав сам писати пісні. На початку дев’яностих створив студію звукозапису GIGARecords. Вже у 1995 році там випустили перший сольний альбом артиста "Друзі мої", серед яких популярна пісня "У райському саду (Яворина)".

А у 2002 році альбом "Вулиця Наталі" розійшовся накладом у мільйон примірників. Внаслідок цього він отримав "Золотий диск" та став народним артистом.

Сімʼя Степана Гіги

В одному з інтервʼю артист розкрив, що був двічі одружений. З першою жінкою він познайомився ще у колі, а у шлюбі народилася донька Квітослава, яка наразі виховує сина Даніеля.

Згодом Степан одружився з професійною бандуристкою та директоркою його студії GIGARecords Галиною. У шлюбі народився Степан, який нещодавно також став заслуженим артистом України.

Нова хвиля популярності Гіги

З 2010 року Степан почав відмовлятися від виступів та сконцентрувався на студії звукозапису. Однак після початку великої війни його творчість стала знову популярною. Люди звернули увагу на те, що артист ніколи не співав російською.

"Я 40 років роблю те, що робив завжди. Я завжди писав і співав українською, бо тут народився. Можливо, зараз просто змінилась свідомість людей — бо нас протягом багатьох років годували виключно російською попсою", — говорив він.

Як згадують артиста

Український журналіст Віталій Портников пригадав, як люди на концертах переспівували Гігу. В останні роки його творчістю часто цікавилася молодь.

"Степан Гіга несподівано помер, можна сказати, в момент своєї найбільшої за довге творче життя популярності у молодої великої аудиторії. Те, що він побачив ці зали, переповнені молоддю й почув, як "Гомін" переспівує його хіти — можливо, найголовніше визнання. Адже це визнання і є свідоцтво нормалізації українського, перетворення України на цивілізацію, у який кожний знайде собі своє за смаком, а не тинятиметься за піснями по чужих дворах. І так, пісні Степана Гиги ще довго звучатимуть на кожному весіллі і на кожному застіллі, нагадуючи якою різною може бути Україна", — написав він.

Також на смерть артиста відреагував голова підкомітету культури Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький. Він наголосив, що закарпатець став зіркою України.

"Так, як він мріяв. "Яворину" і "Золото Карпат" давно переспівували популярні виконавці. Кажуть, що хор "Гомін" розкрутив пісню "Сон". Але ж все навпаки. Завдяки цій пісні і виконанню, звичайно теж про "Гомін" дізналася Україна. Гіга вчився у Київській консерваторії у Костянтина Огнєвого. Саме Огнєвий вперше виконав "Чорнобривці", "Києве мій", а його виконання "Коханої" неперевершене. Зараз, у час війни усе по справжньому українське повертається і стає народним. І у цьому секрет популярності Степана Гіги", — зауважив Княжицький.

Співачка Оксана Білозір наголосила, що голос і щирість Степана Гіги залишила глибокий слід у серцях багатьох.

"Це велика втрата для нашої культури й для всіх, хто знав і цінував його як митця і як людину. Світла пам’ять, щира молитва та співчуття рідним і близьким. Нехай Господь прийме його душу, а пісня і добро, які він залишив після себе, житимуть вічно", — сказала вона.

Співак Артем Пивоваров наголосив, що йому важко усвідомити новину про смерть Степана Гіги. Він нагадав, що вони разом працювали у рамках проєкту The Вуса.

"Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям. Степан Петрович був не просто артистом, він був людиною світла. Його присутність, його голос, його ставлення до людей завжди несли тепло і силу. Такі люди залишають слід, який не зітреться", — написав співак.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що у Степана Гіги виникли проблеми зі здоровʼям, внаслідок чого низку концертів скасували. Згодом у мережі писали, що народний артист перебуває в комі після ампутації ноги. Однак у команді Гіги закликали не вірити чуткам.

А 12 грудня серце Степана Гіги зупинилося у віці 66 років у реанімації Першого ТМО Львова. Його поховають на Личаківському кладовищі.